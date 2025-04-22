¡ØÂ³¡¦Â³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡ÙÂè1ÏÃ¡¢TVerºÆÀ¸¿ô¤¬300Ëü²ó¤òÆÍÇË
¡¡¾®Àôº£Æü»Ò¤ÈÃæ°æµ®°ì¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë·î9¥É¥é¥Þ¡ØÂ³¡¦Â³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ËÂè1ÏÃ¤ÎTVerºÆÀ¸¿ô¤¬300Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¡Ê¢¨¡Ë
»²¹Í¡§¼ã¤µ¤è¤êµ±¤¯»þ¤¬¤¢¤ë¡¡¡ØÂ³¡¦Â³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡È°¦¤ª¤·¤¤¡ÉËèÆü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸ÅÅÔ¡¦³ùÁÒ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¾®Àô±é¤¸¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¡¢Ãæ°æ±é¤¸¤ë³ùÁÒ»ÔÌò½ê¤ÇÆ¯¤¯¸øÌ³°÷¤ÎÎø¤òÉÁ¤¤¤¿¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¡õ¥Ûー¥à¥³¥á¥Ç¥£¡£2012Ç¯1·î¤ËÂè1´ü¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¡¢Æ±Ç¯11·î¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¤È¤·¤Æ¡ØºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø2012½©¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ2014Ç¯¤ËÂè2´ü¤È¤Ê¤ë¡ØÂ³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ËÜºî¤Ï¤½¤Î11Ç¯¸å¤òÉÁ¤¤¤¿Âè3´üÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Âè1´ü¡¢Âè2´ü¤ËÂ³¤¡¢²¬ÅÄØªÏÂ¤¬´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¡¡W¼ç±é¤Î¾®Àô¤ÈÃæ°æ¤Ë²Ã¤¨¡¢ºä¸ý·ûÆó¡¢ÆâÅÄÍµª¡¢ÈÓÅçÄ¾»Ò¤¬½Ð±é¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á°ºî¡ØÂ³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¡Ê2014Ç¯¡Ë¤«¤é11Ç¯¿¶¤ê¤Ë¡¢µ×ÊÝÅÄËá´õ¡¢¾¾ÈøÍ¡¡¢º´ÄÅÀî°¦Èþ¡¢ÇòËÜºÌÆà¡¢¹»³»ìÍÕ¡¢ÈþÊÝ½ã¡¢¼ÆÅÄÍý·Ã¡¢ÀõÌîÏÂÇ·¡¢ÅÏÊÕ¿¿µ¯»Ò¡¢¿¹¸ýÇî»Ò¤é¤¬ºÆ½¸·ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ»°±ºÍ§ÏÂ¡¢ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£
¢¨·×Â¬´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î14Æü～4·î20Æü¢¨TVer¤Ë¤ª¤±¤ëVOD¤Î¤ß¤ÎÈÖÁÈÆ°²èºÆÀ¸¿ô¡ÊTVer DATA MARKETINGÄ´¤Ù¡Ë¢¨¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¡¦ÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¤Ë¤è¤ëºÆÀ¸¿ô¤Ï½ü³°¢¨ÊüÁ÷¶É¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¤ÈÂ¾¼Ò¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÅù¤Ï½ü³°
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë