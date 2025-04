BTSのメンバー・J-HOPEさん(31)が、19日と20日にさいたまスーパーアリーナで、初の単独ワールドツアーの日本公演『j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in JAPAN』を開催。ファンへ熱いメッセージを送りました。

チケットは即ソールドアウトし、2日間で4万人を動員した今回の公演。J-HOPEさんが来日するのは、2022年11月に大阪で行われた『2022 MAMA AWARDS』以来、約2年半ぶりとなります。

日本のファンの前でパフォーマンスを披露したJ-HOPEさん。ステージで、ファン(ARMY)に向けて「本当に久しぶりに来ました。さいたまスーパーアリーナに来ると昔を思い出します。ここにひとりで来て’HOPE ON THE STAGE’をお見せすることができて本当に光栄です。冗談じゃなくて、本当に会いたかったです。すごく会いたかったです。こんなにたくさんのファンと一緒に過ごせることがどれだけ幸せなことか、あらためて感じました。みなさんは、本当に期待以上です!さすがARMYはARMYだ!みなさんの熱い愛を胸に、これからの公演もがんばっていきたいと思います。愛してます」と熱いメッセージを送りました。

次の日本公演は、5月31日と6月1日に京セラドーム大阪で開催される予定です。