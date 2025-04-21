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21日午後10時11分ごろ、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、神奈川県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は埼玉県北部で、震源の深さはおよそ110km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、茨城県の小美玉市、石岡市、筑西市、それに桜川市、栃木県の宇都宮市と下野市、群馬県の渋川市、埼玉県の加須市、神奈川県の横浜中区です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□茨城県
小美玉市　石岡市　筑西市
桜川市

□栃木県
宇都宮市　下野市

□群馬県
渋川市

□埼玉県
加須市

□神奈川県
横浜中区

■震度1
□茨城県
水戸市　日立市　笠間市
ひたちなか市　常陸大宮市　茨城町
城里町　東海村　土浦市
下妻市　つくば市　坂東市
稲敷市　かすみがうら市　つくばみらい市

□栃木県
栃木市　佐野市　鹿沼市
小山市　真岡市　益子町
茂木町　芳賀町　壬生町
野木町　高根沢町　日光市

□群馬県
前橋市　桐生市　伊勢崎市
太田市　館林市　板倉町
群馬明和町　大泉町　邑楽町

□埼玉県
熊谷市　行田市　東松山市
羽生市　久喜市　さいたま緑区
春日部市　上尾市　蕨市
桶川市　八潮市　幸手市
宮代町　長瀞町

□神奈川県
横浜神奈川区　横浜戸塚区　横浜旭区
厚木市

□福島県
いわき市　浪江町

□千葉県
千葉中央区　野田市　鴨川市
君津市

□東京都
東京千代田区　東京中央区　東京中野区
東京北区　東京板橋区　東京足立区

□静岡県
伊豆市　伊豆の国市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。