茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、神奈川県で最大震度2の地震 茨城県・小美玉市、石岡市、筑西市、桜川市
21日午後10時11分ごろ、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、神奈川県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は埼玉県北部で、震源の深さはおよそ110km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、茨城県の小美玉市、石岡市、筑西市、それに桜川市、栃木県の宇都宮市と下野市、群馬県の渋川市、埼玉県の加須市、神奈川県の横浜中区です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□茨城県
小美玉市 石岡市 筑西市
桜川市
□栃木県
宇都宮市 下野市
□群馬県
渋川市
□埼玉県
加須市
□神奈川県
横浜中区
■震度1
□茨城県
水戸市 日立市 笠間市
ひたちなか市 常陸大宮市 茨城町
城里町 東海村 土浦市
下妻市 つくば市 坂東市
稲敷市 かすみがうら市 つくばみらい市
□栃木県
栃木市 佐野市 鹿沼市
小山市 真岡市 益子町
茂木町 芳賀町 壬生町
野木町 高根沢町 日光市
□群馬県
前橋市 桐生市 伊勢崎市
太田市 館林市 板倉町
群馬明和町 大泉町 邑楽町
□埼玉県
熊谷市 行田市 東松山市
羽生市 久喜市 さいたま緑区
春日部市 上尾市 蕨市
桶川市 八潮市 幸手市
宮代町 長瀞町
□神奈川県
横浜神奈川区 横浜戸塚区 横浜旭区
厚木市
□福島県
いわき市 浪江町
□千葉県
千葉中央区 野田市 鴨川市
君津市
□東京都
東京千代田区 東京中央区 東京中野区
東京北区 東京板橋区 東京足立区
□静岡県
伊豆市 伊豆の国市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。