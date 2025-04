先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. 食卓あおもん(東京・中目黒)

2025年3月、中目黒駅から徒歩6分ほどの場所に「これでいい。これがいい。」をコンセプトにした大人の居酒屋「食卓あおもん」がオープンしました。

食卓あおもん 出典:parisparis877さん

2. Matricaria(京都・烏丸御池)

<店舗情報>◆食卓あおもん住所 : 東京都目黒区東山1-4-13 ASA東山ビル 2FTEL : 03-6412-8292

2024年11月、京都市営地下鉄・烏丸御池駅からほど近い堺町三条に「Matricaria(マトリカリア)」がオープンしました。店がオープンするのは、金・土・日の週末3日間だけ。早い日では午前中にケーキ類が売り切れてしまうほどの人気です。

Matricaria 写真:お店から

3. Ramen&Bistro Crab Club(東京・根津)

<店舗情報>◆Matricaria住所 : 京都府京都市中京区堺町通三条上る大阪材木町702-2 NP材木町bldg 1FTEL : 075-585-2490

2025年3月、根津駅から徒歩1分ほどの駅近に、蟹に特化したラーメンを楽しめる「Ramen&Bistro Crab Club」がオープンしました。

Ramen&Bistro Crab Club 写真:お店から

4. ポンニラペンspice(東京・恵比寿)

<店舗情報>◆Ramen&Bistro Crab Club住所 : 東京都文京区根津1-5-13TEL : 不明の為情報お待ちしております

白金台で火曜日に間借り営業していた「ポンニラペンspice」が移転。2025年3月、恵比寿の「刻々」内にて、不定期での間借り営業を開始しました。店主・Akkoさんが、ボーダーレスで素材の旨みを活かした滋味深いスパイス料理を提供しています。

ポンニラペンspice 写真:お店から

5. 焼鳥 炎間(東京・広尾)

<店舗情報>◆ポンニラペンspice住所 : 東京都渋谷区恵比寿4-22-4 刻々 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2025年3月、広尾駅から徒歩5分ほどの場所に、こだわりの焼鳥と、厳選した季節の野菜をオーダーストップ制で楽しめる「焼鳥 炎間」がオープンしました。

焼鳥 炎間 写真:お店から

6. Bird Lab.(東京・中目黒)

<店舗情報>◆焼鳥 炎間住所 : 東京都港区西麻布4-6-5 1FTEL : 050-5596-2643

2025年3月、中目黒駅から徒歩約10分のところに「Bird Lab.」がオープンしました。同店は、目黒「鳥しき」をはじめ国内外に焼鳥店を展開する「鳥しきICHIMON」初のモダン・フュージョンダイニングとなり、グループ代表・池川義輝氏監修です。

Bird Lab. 写真:お店から

7. THE ORDY BAKERY(東京・不動前)

<店舗情報>◆Bird Lab.住所 : 東京都目黒区青葉台1-25-6 JU JAPAN AOBADAI 5FTEL : 050-5596-2723

2025年4月、目黒不動前駅のほど近くに位置する「Hotel Vintage 目黒不動前」の1階に「THE ORDY BAKERY(オーディー ベーカリー)」がオープンしました。

THE ORDY BAKERY 写真:お店から

<店舗情報>◆THE ORDY BAKERY住所 : 東京都品川区西五反田4-9-16 Hotel Vintage目黒不動前 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

文:食べログマガジン編集部

The post 話題の新店7軒をまとめて紹介! 週末限定のパティスリーから「鳥しきICHIMON」初のモダン・フュージョンダイニングまで first appeared on 食べログマガジン.