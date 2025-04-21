¡Öµð¿Í³¬ÃÊ¡×¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤¹¤â¡¢ÃÏ¸µÅö¶É¡ÖÀäÂÐ¤ËÅÐ¤é¤Ê¤¤¤Ç¡×¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¡¦»ÍÀî¾Ê¤Ç¡Öµð¿Í³¬ÃÊ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂçÀª¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¸½ÃÏÅö¶É¤Ï¡ÖÅÐ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¾åÞâ¿·Ê¹¤¬20ÆüÉÕ¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌäÂê¤Î³¬ÃÊ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÆ±¾ÊÅÔ¹¾±á»ÔÎµÃÓÄÃ¤Ë¤¢¤ëÎµÃÓ¹ñ²È¿¹ÎÓ¸ø±à¤Ç¡¢³¬ÃÊ¤Î1ÃÊ¤Î¹â¤µ¤¬1¥á¡¼¥È¥ëÍ¾¤ê¤¢¤ê¡¢Âç¿Í¤Ç¤â¼êÂ¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¾å¤¬¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÅÐ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¾®¹È½ñ¡ÊRED¡Ë¤äÙµ²»¡ÊDouyin¡£Ãæ¹ñÈÇTiktok¡Ë¤Ë¤â´ØÏ¢¤ÎÆ°²è¤¬Â¿¿ôÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂç¤¤µ¤«¤é¡Öµð¿Í³¬ÃÊ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö±Ç¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¸½¾ì¤ÇÆ°²è¤ò»£±Æ¤·¤¿ÄÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö4·î18Æü¤Ë¿¹ÎÓ¸ø±à¤ò¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿¡£³¬ÃÊ¤ÏÆþ¤ê¸ý¤«¤é1¥¥í¤Û¤É¿Ê¤ó¤À¾ì½ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£ÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ÂçÀª¤¤¤¿¡£¡Ê¼«Ê¬¤âÅÐ¤Ã¤¿¤¬¡Ë¤Þ¤¢¤Þ¤¢ÅÐ¤ì¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¤¿¤À¹â¤µ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î±¿Æ°Ç½ÎÏ¤ÏÉ¬Í×¡£ËÍ¤Ï2²óÄ·¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤ÈÅÐ¤ì¤¿¡£ÏÓ¤ÎÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¸¥ã¥ó¥×ÎÏ¤¬¼å¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÇØ¤¬Äã¤¤¿Í¤ÏÅÐ¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£µð¿Í³¬ÃÊ
°ìÊý¡¢ÎµÃÓÄÃ¤ÎÃÏ¸µÀ¯ÉÜ¿¦°÷¤Ï¡Ö¤³¤Î¿¹ÎÓ¸ø±à¤Ï¸½ºß±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÃÏ¿Ì¤äÅÚÀÐÎ®¤ÇÈï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬Æ»Ï©¤Ê¤É¤¬Éüµì¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢³«Êü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¿¹ÎÓ¸ø±à¤Ï2010Ç¯8·î13Æü¤ËÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø±à¤Ø¸þ¤«¤¦Æ»Ï©¤ÎÎ¾Â¦¤Ë¤Ï¡ÖÎµÃÓ¹ñ²È¿¹ÎÓ¸ø±à¤Ï°ìÈÌ³«Êü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ÖÎ¾¤ª¤è¤Ó¿Í¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¡×¤È¤Î·Ç¼¨¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¿¦°÷¤Ï¡Öµð¿Í³¬ÃÊ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»³¤Î¼ÐÌÌÊø²õ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÂ¤¤é¤ì¤¿³¬ÃÊ¾õ¤ÎËÉ¸î¹½Â¤¡£·Ê¾¡ÃÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡ÖÀäÂÐ¤ËÅÐ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£ËÜÅö¤Ë¤È¤Æ¤â´í¸±¤À¡£ÊÝ¸îÁõÃÖ¤â¤Ê¤¤¤·¡¢°ìÈÌ¤Ë³«Êü¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Ëü¤¬°ì»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤â¡¢µß½õ¤ÎÏ¢Íí¤¹¤é¼è¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÌµËÅ¤Ê¹ÔÆ°¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¤¬ÌÌÇò¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£»³¤ËÅÐ¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡×¡Ö¡Øµð¿Í³¬ÃÊ¡Ù¤Ïµð¿Í¤ËÅÐ¤é¤»¤Æ¤ª¤±¡£ÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤Êý¤¬ÎÉ¤¤¡×¡ÖÍ·¤Ö¤¿¤á¤Î»ÜÀß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ê¹ÔÆ°¤ÇÂ¾¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÂç¿Í¤Ê¤ó¤À¤«¤é¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤Ç¹¥¤¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤âÁû¤°¤Ê¤è¡×¡Ö¤³¤ó¤Êµ»ö½Ð¤·¤¿¤éµÕ¤ËÀëÅÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡ÖÆ»¤òÉõº¿¤¹¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë