若きスペイン代表ウインガーは今夏欧州ビッグクラブから関心を寄せられている。



アスレティック・ビルバオの生え抜き選手として22歳ながらクラブの顔として活躍しているスペイン代表FWニコ・ウィリアムズ。その活躍から現在は欧州ビッグクラブから関心を寄せられており、今夏の移籍市場では去就に注目が集まっている。



そんなニコ・ウィリアムズだが、『Diario AS』 でUEFAヨーロッパリーグ準決勝、マンチェスター・ユナイテッド戦への意気込みを語っている。





Welcome to the Nico Williams show



San Mames on fire with our starboy's goal.



Outstanding, @willliamsssnico!#AthleticRayo #AthleticClub pic.twitter.com/9b4ziCtE3R