µ×ÊÝ·ú±Ñ¤â½Ð¾ì¤·¤¿»î¹ç¤ÇÁª¼ê¤¬VAR¥â¥Ë¥¿¡¼¤òÇË²õ¤¹¤ë»ö·ï¡Ä3¥´¡¼¥ë¤ò¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤¬ÅÜ¤ê¤òÏª¤ï¤Ë
ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤â½Ð¾ì¤·¤¿¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ëvs¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ÇÂç¤¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè32Àá¤Î°ìÀï¡£»î¹ç¤Ï2-2¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥¯¥¢¥É¥é¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¼ç¿³¤ÎÈ½Äê¤Ë¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÎ¯¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£»î¹ç½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬¤Ê¤ë¤È¡¢Áª¼ê¿ô¿Í¤È¥³¡¼¥Á¿Ø¤¬¿³È½ÃÄ¤ËÀâÌÀ¤òµá¤á¤ë»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¡£¤½¤·¤Æ¡¢VAR¤Îµ¡ºà¤òÇË²õ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ö·ï¤âÈ¯À¸¤·¤¿¡£
¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤Ï2-2¤Ç·Þ¤¨¤¿68Ê¬¡¢DF¥Õ¥¢¥ó¡¦¥Õ¥©¥¤¥¹¤Î¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥¸¥§¥ì¥ß¡¦¥Ô¥Î¤¬¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¤¬¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ç¼è¤ê¾Ã¤·¡£84Ê¬¤Ë¤Ï¥Ñ¥×¡¦¥²¥¤¥¨¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¥¨¥Ã¥¿¡¦¥¨¥è¥ó¥°¤â¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤ò¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¯¥¢¥É¥é¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¼ç¿³¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»î¹ç¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤Î¥¤¥ê¥¢¥¹¡¦¥¢¥³¥Þ¥Ã¥¯¤¬»ä¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¶«¤ó¤À¡£¡Ø¤³¤ì¤ÏÃÑ¤º¤Ù¤¤³¤È¤À¡¢ÃÑ¤òÃÎ¤ì!¡Ù¤È¡×
¡ÖÈà¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ÎÁª¼ê¤È¥³¡¼¥Á¤ËÉÕ¤Åº¤ï¤ì¤Æ¤½¤Î¾ì¤«¤éÂà¾ì¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ø¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¡¢VAR¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê²á¤®¤ëºÝ¤Ë·ã¤·¤¯Ã¡¤¡¢ÃÏÌÌ¤ËÃ¡¤Íî¤È¤·¤¿¡£VAR¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ï²õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡×
¥¢¥³¥Þ¥Ã¥¯¤ÏÉé½ý¤Ë¤è¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÜ¤ê¤Î¤¢¤Þ¤ê¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢VAR¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤òÇË²õ¡£Ä¹´ü¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤äÈ³¶â¤Î½èÊ¬¤â²¼¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤Î¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥í¥Ã¥Á²ñÄ¹¤âÈ½Äê¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÉÔËþ¤ò¼¨¤·¡¢VAR¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ï·É°Õ¤òÊ§¤¦¤Ù¤¤À¡£VAR¤ÏºÇ¸å¤Î¥´¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬Æ°¤Â³¤±¤ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢VAR¤Ï¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¡Ö¥¢¥¸¥ç¥»¤Î¥×¥ì¡¼¤â¤½¤¦¤À¡£¤É¤Á¤é¤â¸¡¾Ú¤ËÃÍ¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤À¤È»×¤¦¡£VAR¤Ï¤½¤ì¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡£¤É¤Á¤é¤Î¥×¥ì¡¼¤â¸¡¾Ú¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤¬VAR¤ÎÌÜÅª¤À¡×
20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè32Àá¤Î°ìÀï¡£»î¹ç¤Ï2-2¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥¯¥¢¥É¥é¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¼ç¿³¤ÎÈ½Äê¤Ë¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÎ¯¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£»î¹ç½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬¤Ê¤ë¤È¡¢Áª¼ê¿ô¿Í¤È¥³¡¼¥Á¿Ø¤¬¿³È½ÃÄ¤ËÀâÌÀ¤òµá¤á¤ë»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¡£¤½¤·¤Æ¡¢VAR¤Îµ¡ºà¤òÇË²õ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ö·ï¤âÈ¯À¸¤·¤¿¡£
¥¯¥¢¥É¥é¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¼ç¿³¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»î¹ç¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤Î¥¤¥ê¥¢¥¹¡¦¥¢¥³¥Þ¥Ã¥¯¤¬»ä¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¶«¤ó¤À¡£¡Ø¤³¤ì¤ÏÃÑ¤º¤Ù¤¤³¤È¤À¡¢ÃÑ¤òÃÎ¤ì!¡Ù¤È¡×
¡ÖÈà¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ÎÁª¼ê¤È¥³¡¼¥Á¤ËÉÕ¤Åº¤ï¤ì¤Æ¤½¤Î¾ì¤«¤éÂà¾ì¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ø¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¡¢VAR¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê²á¤®¤ëºÝ¤Ë·ã¤·¤¯Ã¡¤¡¢ÃÏÌÌ¤ËÃ¡¤Íî¤È¤·¤¿¡£VAR¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ï²õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡×
¥¢¥³¥Þ¥Ã¥¯¤ÏÉé½ý¤Ë¤è¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÜ¤ê¤Î¤¢¤Þ¤ê¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢VAR¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤òÇË²õ¡£Ä¹´ü¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤äÈ³¶â¤Î½èÊ¬¤â²¼¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤Î¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥í¥Ã¥Á²ñÄ¹¤âÈ½Äê¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÉÔËþ¤ò¼¨¤·¡¢VAR¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ï·É°Õ¤òÊ§¤¦¤Ù¤¤À¡£VAR¤ÏºÇ¸å¤Î¥´¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬Æ°¤Â³¤±¤ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢VAR¤Ï¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¡Ö¥¢¥¸¥ç¥»¤Î¥×¥ì¡¼¤â¤½¤¦¤À¡£¤É¤Á¤é¤â¸¡¾Ú¤ËÃÍ¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤À¤È»×¤¦¡£VAR¤Ï¤½¤ì¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡£¤É¤Á¤é¤Î¥×¥ì¡¼¤â¸¡¾Ú¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤¬VAR¤ÎÌÜÅª¤À¡×