6人組ボーイグループ・TWS(トゥアス)が21日に3rdミニアルバム『TRY WITH US』(「Try Ver.」「boY Ver.」2形態)をリリースした。昨年、鮮烈なデビューを果たし“最高の新人”として注目を集めたTWSの新作に、大きな期待が寄せられている。同作は、“Boyhood Pop”という独自のジャンルを掲げるTWSの青春物語の第3章。“初めての出会い”に戸惑っていた少年たちが、より堂々と勇敢に成長していく過程を描いた作品だという。

タイトル曲「Countdown!」は、やりたいことに向かって突き進む若者の姿をポップなサウンドに乗せて描いた“二十歳の賛歌”。力強いドラムと洗練されたシンセサウンド、中毒性のあるフックとギターリフが絶妙に絡み合い、疾走感あふれる一曲に仕上がっている。年齢を問わず、多くの世代が共感できる歌詞も魅力のひとつで、無謀だったからこそ輝いていた青春の記憶を呼び覚ますような感覚が得られる。同日に公開されたミュージックビデオでは、初めての運転や旅行、料理といった“人生初”に挑戦するメンバーたちの姿を映像化。失敗を繰り返しながらも、前向きに楽しむ彼らの表情が印象的で、まるで一本の青春映画を見ているかのような仕上がりだ。ミュージックビデオはソウル各地で撮影され、歩道橋や漢江沿いでのシーンなどがリアルな質感を演出している。TWSはこれまでにも、「plot twist」や「If I'm S, Can You Be My N?」などで音源チャートを席巻し、“清涼感あふれるボーイズグループ”として高い人気を集めてきた。今回のアルバムにも、心地よいメロディと弾けるようなキックサウンドが詰まっており、爽やかなボーカルとエネルギッシュなパフォーマンスが一体となって、グループの魅力をさらに際立たせている。SNSではすでに「Countdown!」のパフォーマンス動画が話題に。手を合わせて叫ぶような振付や、隣の人をつついて“共に挑戦しよう”と呼びかける動きがファンの間で好評を得ており、ショート動画を中心に新たなチャレンジブームの到来も予感されている。TWSは24日のMnet『M COUNTDOWN』を皮切りに音楽番組への出演を開始。22日にはウェブバラエティ『リムジンサービス』、23日には『ヨンゴジ』シーズン2、24日には『スーパーマンが帰ってきた−夢友』と、立て続けに番組出演も予定されている。