JO1のドキュメンタリー映画第2弾となる「JO1 THE MOVIE『未完成』‐Bon Voyage‐」が、7月4日より全国公開されることが決定。本日21日に行われたJO1初単独東京ドーム公演にてサプライズ発表され、特報映像が解禁された。2024年11月から開催した全国4都市14公演のツアーは、2025年2月〜3月にかけ、全6都市8公演のワールドツアーとしてスケールアップ。本日4月21日、JO1初単独東京ドーム公演「JO1DER SHOW 2025 WHEREVER WE ARE ‘IN TOKYO DOME」で、ついにファイナルを迎えた。

本日、超満員のドーム公演にて本作の公開がサプライズ発表され、特報映像が解禁。2020年3月のデビューから5周年を迎えたJO1は、「JO1 5th Anniversary Project」と題し、ワールドツアーの開催、BEST ALBUM『BE CLASSIC』のリリース、東京ドーム公演の開催など初めて尽くしの大規模なプロジェクトを展開し、すべてを大成功に収めてきた。本作は、JO1が着実に世界へと歩みを進める5年間、そして念願の東京ドーム公演までを追ったドキュメンタリー作品。2022年3月に公開した前作「JO1 THE MOVIE『未完成』‐Go to the TOP‐」から3年。今作はJO1の破竹の勢いを反映するかのように、前作より上映館数を拡大。さらに、東京ドーム公演までの密着映像が約2ヵ月後という異例のスピードで映像化される作品となる。また本日、特報映像が解禁され、ムビチケオンライン券デジタル特典付きの販売も開始(7月3日23時59分まで)。オンライン券ご購入者限定で、特製スマホ壁紙をプレゼント。その他ムビチケカードも後日販売予定だ。詳しくは公式サイトにて。ドキュメンタリー映画「JO1 THE MOVIE『未完成』‐Bon Voyage‐」は、7月4日より全国公開。