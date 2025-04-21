U-20WÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Ø¡Ä¡È¿å¸Í¤ÎÂç´ï¡ÉÄöÌÀÆüËã¤¬¸ì¤Ã¤¿ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì·è°Õ¡Ö¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë2Æü´Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡U-22 J¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¤¬ÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç»ÏÆ°¤·¡¢ÌÀÆü22Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖJFA/£Ê¥ê¡¼¥°¥Ý¥¹¥È¥æ¡¼¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡×´ØÅìÂç³ØÁªÈ´Àï¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î2Æü´Ö¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¡£U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤ËÂç»ö¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë2Æü´Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì·è°Õ¤Çº£²ó¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÄöÌÀÆüËã¡Ê¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡Ë¤À¡£¡Ö¼«¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Ïã·Æ£¡Ê½ÓÊå¡Ë¤¬¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»É·ã¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¼¨¤»¤ë¤¤¤¤¾ì¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡21Æü¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥óÎý½¬¤Ç¤ÏÃæÈ×¤Î¥¢¥ó¥«¡¼¤òÌ³¤á¡¢ÌÀÆü¤Î°ìÀï¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Î¼´¤È¤Ê¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÖÃ»¤¤´ü´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÌÀÆü¤Î»î¹ç¤Ç¼þ¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¹¤®¤ë¤È¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤Ï½Ð¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤òÂ¸Ê¬¤Ë½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼þ¤ê¤òÆ°¤«¤·¤Æ¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤â¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡½êÂ°¤¹¤ë¿å¸Í¤Ç¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Îºòµ¨7»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡¢¥ê¡¼¥°Àï·×9»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¡Ö»ÄÎ±¤¬¤«¤«¤Ã¤¿Âç»ö¤Ê»î¹ç¡ÊJ2Âè36Àá ¤¤¤ï¤Àï¡Ë¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢1Ç¯ÌÜ¤È¤·¤Æ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ÈôÌö¤ò´ü¤¹º£µ¨¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç3»î¹ç¤ÎÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç½Ð¾ì»þ´Ö¤Ï·×16Ê¬¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Äö¤¬¡Ö¾¡Éé¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ÌÃÖ¤Ï¡¢ÂçÂ´2Ç¯ÌÜ¤Î»³ùõ´õ°ì¤äÄ¹ÈøÍ¥ÅÍ¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÀî¾å¹ÒÎ©¡¢10ÈÖ¤òÇØÉé¤¦Á°ÅÄÌº²ð¡¢¤µ¤é¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤¬¼çÀï¾ì¤À¤Ã¤¿Âçºê¹Ò»í¤Î¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤Ê¤É¡¢¿Íºà¤¬Â·¤¦·ãÀï¶è¤À¡£¡Öº£µ¨¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«»î¹ç¤ËÍí¤á¤º¡¢Æñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÌÜÉ¸¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄö¡£¡ÖÌÜÉ¸¤ÏÆüËÜÂåÉ½¡£ÃÊ³¬Åª¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤ÆU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ä¥í¥¹¸ÞÎØ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆËèÆü¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á»°ÅçÂçÊå¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ö¤³¤Î2Æü´Ö¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¡£U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤ËÂç»ö¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë2Æü´Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì·è°Õ¤Çº£²ó¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÄöÌÀÆüËã¡Ê¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡Ë¤À¡£¡Ö¼«¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Ïã·Æ£¡Ê½ÓÊå¡Ë¤¬¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»É·ã¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¼¨¤»¤ë¤¤¤¤¾ì¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡½êÂ°¤¹¤ë¿å¸Í¤Ç¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Îºòµ¨7»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡¢¥ê¡¼¥°Àï·×9»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¡Ö»ÄÎ±¤¬¤«¤«¤Ã¤¿Âç»ö¤Ê»î¹ç¡ÊJ2Âè36Àá ¤¤¤ï¤Àï¡Ë¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢1Ç¯ÌÜ¤È¤·¤Æ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ÈôÌö¤ò´ü¤¹º£µ¨¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç3»î¹ç¤ÎÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç½Ð¾ì»þ´Ö¤Ï·×16Ê¬¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Äö¤¬¡Ö¾¡Éé¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ÌÃÖ¤Ï¡¢ÂçÂ´2Ç¯ÌÜ¤Î»³ùõ´õ°ì¤äÄ¹ÈøÍ¥ÅÍ¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÀî¾å¹ÒÎ©¡¢10ÈÖ¤òÇØÉé¤¦Á°ÅÄÌº²ð¡¢¤µ¤é¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤¬¼çÀï¾ì¤À¤Ã¤¿Âçºê¹Ò»í¤Î¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤Ê¤É¡¢¿Íºà¤¬Â·¤¦·ãÀï¶è¤À¡£¡Öº£µ¨¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«»î¹ç¤ËÍí¤á¤º¡¢Æñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÌÜÉ¸¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄö¡£¡ÖÌÜÉ¸¤ÏÆüËÜÂåÉ½¡£ÃÊ³¬Åª¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤ÆU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ä¥í¥¹¸ÞÎØ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆËèÆü¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á»°ÅçÂçÊå¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¡Ë