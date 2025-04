映画『JO1 THE MOVIE「未完成」-Bon Voyage-』公開決定！東京ドーム公演でサプライズ発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『JO1 THE MOVIE「未完成」-Bon Voyage-』の特報映像も解禁!

JO1のドキュメンタリー映画第2弾となる『JO1 THE MOVIE「未完成」-Bon Voyage-』が7月4日より全国公開される。

4月21日に開催されたJO1初の単独東京ドーム公演『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE‘ IN TOKYO DOME』でサプライズ発表され、特報映像も解禁となった。

2020年3月のデビューから5周年を迎えたJO1は2025年、「JO1 5th Anniversary Project」と題し、ワールドツアーの開催、ベストアルバム『BE CLASSIC』のリリース、東京ドーム公演の開催など初めて尽くしの大規模なプロジェクトを展開。『JO1 THE MOVIE「未完成」-Bon Voyage-』は、JO1が着実に世界へと歩みを進めてきたこの5年間、そして念願の東京ドーム公演までを追ったドキュメンタリー作品。

2022年3月に公開された前作『JO1 THE MOVIE「未完成」-Go to the TOP-』から3年。今作はJO1の破竹の勢いを反映するかのように、前作より上映館数を拡大。ムビチケオンライン券(デジタル特典付き)の販売もスタートした。その他、詳細は、4月21日にオープンした映画の公式サイトで。

映画情報

『JO1 THE MOVIE「未完成」-Bon Voyage-』

2025年7月4日(金)公開

出演:大平祥生、川尻蓮、川西拓実、木全翔也、金城碧海、河野純喜、佐藤景瑚、白岩瑠姫、鶴房汐恩、豆原一成、與那城奨

監督:稲垣哲朗

配給:TOHO NEXT 吉本興業

リリース情報

2025.04.02 ON SALE

BEST ALBUM『BE CLASSIC』

