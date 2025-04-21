È¬Âå°¡µª¤µ¤ó±²Ãæ¤ÎCDÈ¯Çä¡¡Ë¡ÅªÌäÂê¤Ï¡©ÊÛ¸î»Î¡Ö·É°¦ÄÉÊé¤Î¾ð¤ò¿¯³²¤Ç¶âÁ¬Çå½þ¤¬È¯À¸¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤â¡×¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
º£¡¢ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤ëÈ¬Âå°¡µª¤µ¤ó¤Î20Âå¤Îº¢¤Î¥Ì¡¼¥É¼Ì¿¿¤òÉõÆþ¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬21Æü¡¢È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¤â¤¦Ê¢Î©¤Ä¤Í¡£Ê¢Î©¤Ä¡ª¡×ÊªµÄ¤«¤â¤¹È¬Âå°¡µª¤µ¤ó¤ÎCDÈ¯Çä¤ËÅÜ¤ê¤ÎÀ¼
¡ÈÊªµÄ¡ÉÈ¬Âå°¡µª¤µ¤ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¤â¡Ä¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
Âç¼êCD¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ä
N¥¹¥¿
¡Ö¡Ø¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ù¡¢¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¤¢¤ëCD¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£·îÃæ½Ü¤ËCD¤ÎÎ®ÄÌ²ñ¼Ò¤«¤é¡Ö¾¦ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÈÈ¬Âå°¡µª¤µ¤ó¤ÎÂº¸·¤òÊÝ¸î¡É¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ðÌ¾¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢5Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë»¿Æ±¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢È¬Âå°¡µª¤µ¤ó¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤ÏÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤â¡Ä
·§ËÜ¡¦È¬Âå»ÔÌ±
¡Ö¤â¤¦Ê¢Î©¤Ä¤Í¡£Ê¢Î©¤Ä¡£¤ß¤ó¤ÊÅÜ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¸Î¿Í¤ÎÊý¤ò¤Þ¤¿¤Ò¤Ã¤Ñ¤Ã¤Æ¡¢¿§¡¹¤Ç¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤É¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢È¯Çä¸µ¤Î¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤¬¤¢¤ë¼¯»ùÅç¸©¤Ç¤â¡Ä
¼¯»ùÅç¸©Ì±
¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¨¤ÐÈ¿ÏÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¯»ùÅç¸©¤Î±öÅÄÃÎ»ö¤Ï¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÄ¾ÀÜÅª¤Ë¡ÊÈÎÇä¤ò¡ËÃæ»ß¤µ¤»¤ë¸¢¸Â¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÎÉ¼±Åª¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÅµ¤Ë¥Ì¡¼¥É¼Ì¿¿¡¡ÊÛ¸î»Î¡ÖÌ±»ö¤Ê¤éÆ®¤¦Í¾ÃÏ¡×
½Ð¿åËã°á¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
º£²ó¤Î¥Ì¡¼¥É¼Ì¿¿¤ÎÉõÆþ¡¢Ë¡Åª¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·ÝÇ½ÌäÂê¤Ë¾Ü¤·¤¤²ÏÀ¾Ë®¹äÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·º»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¥Ý¥ë¥ÎËÉ»ßË¡¡×¤ä¡ÖÌ¾ÍÀÔÌÂ»ºá¡×¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÎÀÅª¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ì±»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö·É°¦ÄÉÊé¤Î¾ð¤ò¿¯³²¡×¤È¤¤¤¦¡¢¸Î¿Í¤ò·É°¦¤¹¤ë°äÂ²¤Î´¶¾ð¤ò³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶âÁ¬Çå½þ¤¬È¯À¸¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æ®¤¦Í¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Î¸¢Íø¤ò¤É¤¦¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ë¡À°È÷¤â´Þ¤á¤ÆÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬º£²óÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£