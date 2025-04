Task have Fun・熊澤風花の待望の2nd写真集が、本人の誕生日当日の7月2日(水)に発売されることが決定した。

Task have Fun・熊澤風花

今作のロケ地は、“インド洋の真珠”とも言われる緑豊かな熱帯の島・スリランカ。青く澄み渡ったゴールのビーチではしゃぐシーン、“スリランカ絶景建築の神様”とも呼ばれる建築家のジェフリー・バワ氏が手がけたリゾートホテルやカフェでくつろぐ姿、ローカルなゴールの街中やコロンボの市街地を散策する様子、また世界遺産でもあるゴールフォートで眺めるきれいな夕景。ここ数年は一人で何度も海外旅行に出かけるくらい旅行好きな彼女ですらも初めて訪れたという地で、まるで二人きりで旅行をしているかのようなプライベート感満載な写真が撮影された。

また、水着やランジェリーカットのほか、1st写真集や過去の彼女のグラビアでは見たことのない、自身最大に攻めたドキッとするようなカットも収録。1st写真集の発売から約2年がたち、どこかまだあどけなさが残っていたあの頃よりも成長した彼女の“今”を切り取った、至高の一冊となっている。

熊澤風花 プロフィール

くまざわ・ふうか

2002年7月2日生まれ。埼玉県出身。

2016年にデビューした3人組女性アイドルグループ「Task have Fun」のメンバーとして活動。2018年にはグラビアデビューを飾り、“アイドル史上最高傑作”として話題になる。

2025年3月19日にTask have Funの3rdアルバム『Have Fun Days』が発売。また、5月に結成9周年記念ツアー「THIS IS TASK」を開催。そして、6月7日(土)に日比谷公園大音楽堂でTask have Fun結成10周年キックオフワンマンライブ supported by UP-T「Taskの野音」を開催。

公式X:@Task_fuuka

公式Instagram:@fuka_kumazawa

公式TikTok:@kumazawafuka

【書誌情報】

熊澤風花2nd写真集(仮)

発売日:2025年7月2日(水)

発売:秋田書店

判型:A4判/128ページ

予価:本体3,300円+税

撮影:前康輔

<オリジナルチェーン購入特典>

セブンネットショッピング(生写真1種)

ヨドバシカメラ(生写真1種)

楽天ブックス(生写真1種)

駿河屋(生写真1種)