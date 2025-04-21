»³ËÜ·½°í¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î¼«¿È¤È°¦Ì¼¤ÎÈæ³ÓSHOT¤Ë¡Ö2¿Í¤Ë»÷¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö°¦¤¯¤ë¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤ÎÀ¼
4·î21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¤Î»³ËÜ·½°í¤¬¥¢¥á¡¼¥Ð¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£4·î17Æü¤ËÀ¸¸å6¥ö·î¤ò·Þ¤¨¤¿°¦Ì¼¡¦¤Ë¤³¤ê¤Á¤ã¤ó¤È¼«¿È¤ÎÀ¸¸å6¥ö·î¤Î¼Ì¿¿¤òÈæ³Ó¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÌ¼¤Î¥½¥íSHOT¤âÈäÏª
19Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢»³ËÜ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¥Ë¥³¥Ë¥³ ¤Ë¤³¤ê¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¡Ö¤Ë¤³¤ê¤Á¤ã¤ó¤Î²£¤Î¼Ì¿¿ ¤³¤ì¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ö»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê »÷¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡×¡Ö¤³¤Á¤é¤Ï¥Ñ¥ÑËÜ·½°í¤Î 6¥ö·î¤¢¤¿¤ê¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÌ¼¤È¡¢À¸¸å6¥ö·îº¢¤Î¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤òÊÂ¤Ù¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë ¤Ë¤³¤ê¤Á¤ã¤ó¤Î¥ª¥ó¥ê¡¼¤Ç¡×¤È¤¤¤¤¡¢Ì¼¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤Í¡¼¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö2¿Í¤Ë»÷¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¤Ë¤³¤ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Ñ¥ÑËÜ·½°í¤µ¤ó¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Þ¥ÞËÜÌ¤É±¤µ¤ó¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤ª2¿Í¤Ë»÷¤Æ°¦¤¯¤ë¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»³ËÜ¤ÈºÊ¤ÎÀ¾ÌîÌ¤É±¤Ï¡¢2022Ç¯11·î22Æü¤Î¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤Ë·ëº§¡£ºòÇ¯5·î¤ËÀ¾Ìî¤ÎÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¡¢10·î17Æü¤Ë½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£