¡ÈËÜÊª¤Î¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡É¼÷»Ê¿¦¿Í¤¬¶äºÂ¤Î¹âµéÅ¹¤Ø¡ª¤Þ¤µ¤«¤Îº©´ê¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡Ä¡©¡§YOU¤Ï²¿¤·¤ËÆüËÜ¤Ø¡©
ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ë³°¹ñ¿Í¤¿¤Á¤ò¡¢¶õ¹Á¤Ç¾¡¼ê¤Ë½Ð·Þ¤¨¥¢¥Ý¤Ê¤·¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ª¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ©Ãå¼èºà¤ò¹Ô¤¦¡ÖYOU¤Ï²¿¤·¤ËÆüËÜ¤Ø¡©¡×¡Ê·îÍËÌë6»þ25Ê¬¡Ë¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¥á¥í¥á¥í¥á¥í¥á¥íSP¡ª¡×¡£Âç¼«Á³¤Ë¤â¥Þ¥°¥í¤Ë¤â¤¢¤ÎÌ¼¤Ë¤â¡Ä¥á¥í¥á¥í¤À¤é¤±¤Î95Ê¬¤Ç¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÌÌÇòYOU¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤«¡©
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÈËÜÊª¤Î¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡É¼÷»Ê¿¦¿Í¤¬¶äºÂ¤Î¹âµéÅ¹¤Ø¡õÉÔ¹¬¤À¤é¤±¤ÎÃËÀ¤¬Àä·Ê¡ÈÀÄ¥öÅç¡È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¸¸¤Î¾ÆÃñ¤òÃµ¤¹´ñÀ×¤ÎÎ¹
¶õ¹Á¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤«¤éÍè¤¿¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤µ¤ó¡Ê33ºÐ¡Ë¡£¼óÅÔ¡¦¥Ü¥´¥¿¤Ç¿Íµ¤¤Î¼÷»Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖSUSHIMAN¡×¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¼÷»Ê¿¦¿Í¤Ç¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê´¬¤¼÷»Ê¤¬ÃÏ¸µ¤Ç¿Íµ¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖSUSHIMAN¡×¤Ç°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼É÷¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¼÷»Ê¡Ö¥¹¥·¥¦¥©¡¼¥ê¥¢¡¼¡×¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¶ñºà¡¦¥«¥Ë¥«¥Þ¡õ¥¢¥Ü¥«¥É¤Ê¤É¤òÍÈ¤²¤¿ÊÆ¤Ç¶´¤ó¤À°ìÉÊ¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤«¤é¾×·âÈ¯¸À¤¬¡Ä¡£
¡ÖÆüËÜ¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤À¤í¡£ËÍ¤Ï¼÷»Ê¤ò16Ç¯ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ËÜÊª¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¼÷»Ê¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸«¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤é¤¬ºî¤ë¤Î¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤«¤é¡¢ËÜÊª¤Î¼÷»Ê¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤ó¤À¡×¡£¤Þ¤µ¤«¡¢ËÜÊª¤Î¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¡ª ³Ø¤ÖÍÍ»Ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢²÷Âú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÇÌ©Ãå·èÄê¡ª
¸åÆü¾åÌî±Ø¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¸á¸å6»þ¤ËÍ½Ìó¤·¤¿¼÷»ÊÅ¹¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¿©¤ÎÂæ½ê¡¦¥¢¥á²£¤Ø¡£¤¹¤¸¤³¤ä¤¤¤¯¤é¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¹¤é¤Ê¤¤¿©ºà¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢»°Î¦¤Î¿·Á¯¤Ê³¤Á¯¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖµûÄÍ¡×¤Ç¡¢½é¤Î¤¤¤¯¤éÐ§¡Ê800±ß¡Ë¤ò´®Ç½¡£¥×¥Á¥×¥Á¤ÈÃÆ¤±¤ë¿©´¶¤ËÂç´¶·ã¤¹¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤µ¤ó¤¬¡¢¡È¼÷»Ê¿¦¿Í¡É¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
À¤³¦¤Ç3ÈÖÌÜ¤ËÉ¸¹â¤¬¹â¤¤¡ÊÌó2600m¡Ë¼óÅÔ¡¦¥Ü¥´¥¿¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÎÁÍý¹¥¤¤¬¹â¤¸¤ÆÃæ³ØÂ´¶È¸å¤ÏÎÁÍý³Ø¹»¤Ø¿Ê³Ø¡£¤½¤³¤Ç¼÷»Ê¤ò¶µ¤ï¤ê¡¢°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿¤Î¤¬¤½¤â¤½¤â¤Î¤¤Ã¤«¤±¤À¡£
Â´¶È¸å¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼÷»Ê¤òÆÈ³Ø¤·¡¢22ºÐ¤Ç½ÐÅ¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼÷»Ê¥Í¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Ç¤â³¤»ºÊª¤Ï³Í¤ì¤ë¤¬¡¢³¤¤Ë¤Ï¥³¥«¥¤¥ó¤òÇä¤ê¤µ¤Ð¤¯ËãÌôÌ©Çä¿Í¤ä¥²¥ê¥é¤¬½ÐË×¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Ì¿¤Î´í¸±¤«¤éµù¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ÅÆþ¤ì¤ÏÂ¾¹ñ¤Ç³Í¤ì¤¿ÎäÅàÉÊ¤Î¤ß¡£¤½¤³¤Ç¶ìÆù¤Îºö¤È¤·¤ÆÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥¹¥·¥¦¥©¡¼¥ê¥¢¡¼¡×¤À¤Ã¤¿¡£À¸µû¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥é¥¤¤ä¥½¡¼¥¹¤Ê¤É¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Î¿©ÎÁ¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¸½ºß¤Ï5Å¹ÊÞ¤Ë³ÈÂç¡£
¤½¤·¤Æº£¡¢ËÜÊª¤Î¼÷»Ê¤ò³Ø¤Ó¤ËÍèÆü¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥°¥í¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó¤«¤éÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡£¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤Ë¤®¤ê¼÷»Ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âËÜÊª¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤¤¤è¤¤¤èÎ¹¤Î¥á¥¤¥ó¡¦¼÷»ÊÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¿·¶¶±Ø¤Ø¡£¡Ø¶äºÂ¤µ¤¤¤·¤ç¡Ù¤ËÆþ¤ë¤È¡¢½éÍèÅ¹¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÅ¹¼ç¤¬¾ïÏ¢µÒ¤Î¤è¤¦¤Ë´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¼Â¤ÏÍèÆü¸å¡¢ÃÛÃÏ¤Ç¼÷»ÊÆ»¶ñ¡Ê¥µ¥áÈé¤ª¤í¤·ÈÄ¡Ë¤òÃµ¤·¤ÆÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤µ¤ó¤Ë¡¢¿ÆÀÚ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬Å¹¼ç¤ÎÀÇ½ê¤µ¤ó¡£Èà¤¬¿¦¿ÍÎò30Ç¯¤Î¼÷»ÊÅ¹¤ÎÂç¾¤À¤ÈÃÎ¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤ò¸«¤¿¤¤¤ÈÍê¤ß¹þ¤ß¡¢ÍèÅ¹¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¥ß¥é¥¯¥ë¡ª
¡Ö¶äºÂ¤µ¤¤¤·¤ç¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î½Ü¤Ê¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿ÀäÉÊ¼÷»Ê¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë±£¤ì²ÈÅª¿Íµ¤Å¹¡£
ÁáÂ®¡¢ÃúÇ«¤ÊÄ´Íý¤Î²òÀâÉÕ¤¤Ç¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¥«¥ï¥Ï¥®¤ä¥Þ¥°¥í¤ò¤µ¤Ð¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤ª»É¿È¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¬¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤Ë½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ê»É¿È¤¬¡Ë¸ý¤ÎÃæ¤ÇÍÏ¤±¤ë¤è¡×¤È´é¤¬¤Û¤³¤í¤Ö¡£¡Ö³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÂ³¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤æ¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤¦¤ó¤À¡×¤È¡¢»É¿È°ìÀÚ¤ì¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¤«¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ï¥Ó¤Î½À¤é¤«¼Ñ¤¬ÅÐ¾ì¡£ÎäÅà¤Ê¤é¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Ë¤â¤¢¤ë¿©ºà¤À¤¬¡¢¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤è¡£ÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¡×¤È¡¢Äã²¹¤Ç5»þ´Ö¼Ñ¤ëÄ´ÍýË¡¤Ë¾×·â¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¼¡¡¹¤ËÊÂ¤Ö¥«¥Ë¤ä¥¦¥Ë¤Ê¤É¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¤ò´®Ç½¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¤¤¤è¤¤¤è°ìÈÖ¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¡¢¤Ë¤®¤ê¼÷»Ê¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Í¥Ã¥È²èÁü¤Ç¸«¤¿¤Þ¤Þ¤À¤È¤¤¤¦¥Û¥¿¥Æ¤Î¤Ë¤®¤ê¤ò¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¸ý¤Ø¡£Â³¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ì¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Ê¤¤¸¸¤Î¤Ö¤É¤¦³¤Ï·¤Ê¤É¤â´®Ç½¡£¤½¤·¤ÆÈô¤Ó½Ð¤·¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡Ä¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¾×·â¤À¤Ã¤¿¤è¡£ËÍ¤¬16Ç¯´Öºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¼÷»Ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡×¡£
ÌÔÈ¿¾Ê¤¹¤ë¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀÇ½ê¤µ¤ó¤Ë¡ÖËÍ¤Ë¼÷»Ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤Èº©´ê¡£¤·¤«¤·¤³¤ó¤Ê¥à¥Á¥ã¿¶¤ê¤Ë¤â¡¢ÀÇ½ê¤µ¤ó¤Ï¤¹¤°¤Ë²÷Âú¡£¡Ö³¤³°¤Ç¤ª¼÷»Ê¤ò¹¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¿Í¡¢ËÍ¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡×¤È´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¸åÆü¡¢ÀÇ½ê¤µ¤ó¤Î¸æÍÑÃ£À¸Á¯»Ô¾ì¡ÖÃÛÃÏµû²Ï´ß¡×¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï»Ô¾ì¤Ç¤Îµû¤ÎÌÜÍø¤¤äÇã¤¤Êý¤«¤é³Ø¤Ö¡£ÂçÀÚ¤ÊÌÜÍø¤¤Î¿´ÆÀ¤È¤Ï¡Ä¡£
¢£ ÌÜÍø¤¤Î¿´ÆÀ¡¡§Á¯ÅÙ¤ÏÌÜ¤È¥¨¥é¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡Ö´Ý½¸¡×¤ÎÂÀÅáµû¤òÂêºà¤Ë¡¢Á¯ÅÙ¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜ¤ÎÂù¤ê¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¡£µûÂÎ¤Ë¤Ï¿¨¤é¤º¡¢¥¨¥é¤ò·Ú¤¯¤á¤¯¤Ã¤Æ¡¢¿§¤È·ì¤Î´¶¤¸¤ÇÁ¯ÅÙ¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¡£
¢£ ÌÜÍø¤¤Î¿´ÆÀ¢¡§¥Þ¥°¥í¤Ï½ÏÀ®¤µ¤»¤ë¤È¤è¤ê¥¦¥Þ¤¤¡ª
¡ÖÊÆÉ§¡×¤Îµ¤Àç¾Â¥Þ¥°¥í¤ÎÀÚ¤ê¿È¤òÂêºà¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÂç¥È¥í¤äÃæ¥È¥í¤ÎÉô°Ì¤ò³ÎÇ§¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âç·¿µû¤Ï¿²¤«¤·¤¿Êý¤¬»Ý¤ß¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢¿åÍÈ¤²¤¬5ÆüÁ°¤Î¤³¤Î¥Þ¥°¥í¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï°¤¤¤¬Ì£¤¬ÎÉ¤¤¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
»Ô¾ì¤Ç³Ø¤ó¤À¸å¤Ï¡¢ºÆ¤ÓÅ¹¤Ø¡£¤½¤â¤½¤â¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢µû¤ò¤ª¤í¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ÀÇ½ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¤µ¤Ð¤¯¤Î¤Ï¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¡£¤½¤Î¤¢¤È¤¬¼÷»Ê¤Îµ»½Ñ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢3Ëç¤ª¤í¤·¤òÅÁ¼ø¡£¤À¤¬ÎÁÍý¿Í¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¢¤ê¡¢½é¤á¤Æ¤À¤¬¤ª¤í¤·Êý¤¬¤¦¤Þ¤¤¤ÈË«¤á¤é¤ì¤¿¡£
¼¡¤Ï¥Þ¥°¥í¤ò¤Ð¤é¤·¡¢¤¤¤è¤¤¤è¼÷»Ê½¤¶È¤ËÆþ¤ë¡£»î¤·¤Ë¥Þ¥°¥í¤Ç°®¤é¤»¤¿¼÷»Ê¤ò³ÎÇ§¤·¤¿ÀÇ½ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÃÃ¤¨¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¢¤Ã¤µ¤ê¥À¥á½Ð¤·¡£
Îã¤¨¤Ð¥Þ¥°¥í¤ò¾è¤»¤Æº¸¼ê¤Ç¥·¥ã¥ê¤ò°®¤Ã¤¿¸å¡¢¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤µ¤ó¤Ï±¦¼ê¤Ë°Ü¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏNG¡£°®¤ê²á¤®¤ë¤ÈÂÎ²¹¤ÇÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ºî¶È¤ÏÃ»»þ´Ö¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¤½¤·¤Æ¥µ¥¤¥·¥ç¤µ¤ó¤Î°®¤ê¤È¿©¤ÙÈæ¤Ù¡¢¼«Ê¬¤Î¼÷»Ê¤Ï¥·¥ã¥ê¤¬¤«¤¿¤¤¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï°®¤ê²á¤®¡£ÎÏ²Ã¸º¤Ï¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¼ê¤ò°®¤ë¶¯¤µ¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
Ãí°ÕÅÀ¤ò½¤Àµ¤·¤Æ°®¤êÄ¾¤·¤¿·ë²Ì¡Äº£ÅÙ¤Ï¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç°®¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¡¢¹ç³ÊÅÀ¤ÈºÇ¹â¤ÎÍÀ¤á¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£³Ø¤ó¤À¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢¿¦¿Í¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÀÇ½ê¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ÇÌ©Ãå¤Ï½ªÎ»¡ª
¡ÖÄ¹Ç¯¤ÎÌ´¤¬³ð¤Ã¤¿¤è¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îµ»½Ñ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀÇ½ê¤µ¤ó¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¼÷»Ê¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤â´¶¼Õ¡Ä¡×¤È¡¢¤¢¤Õ¤ì¤ëÎÞ¤ò¿¡¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Æü¶µ¤ï¤Ã¤¿°®¤ê¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Ç°ìÈÖÈþÌ£¤·¤¤¼÷»Ê²°¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¤è¡×¤ÈÀÀ¤¦¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤µ¤ó¡£No.1ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Í¡ª
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÈËÜÊª¤Î¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡É¼÷»Ê¿¦¿Í¤¬¶äºÂ¤Î¹âµéÅ¹¤Ø¡õÉÔ¹¬¤À¤é¤±¤ÎÃËÀ¤¬Àä·Ê¡ÈÀÄ¥öÅç¡È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¸¸¤Î¾ÆÃñ¤òÃµ¤¹´ñÀ×¤ÎÎ¹
¶õ¹Á¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤«¤éÍè¤¿¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤µ¤ó¡Ê33ºÐ¡Ë¡£¼óÅÔ¡¦¥Ü¥´¥¿¤Ç¿Íµ¤¤Î¼÷»Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖSUSHIMAN¡×¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¼÷»Ê¿¦¿Í¤Ç¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê´¬¤¼÷»Ê¤¬ÃÏ¸µ¤Ç¿Íµ¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖSUSHIMAN¡×¤Ç°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼É÷¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¼÷»Ê¡Ö¥¹¥·¥¦¥©¡¼¥ê¥¢¡¼¡×¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¶ñºà¡¦¥«¥Ë¥«¥Þ¡õ¥¢¥Ü¥«¥É¤Ê¤É¤òÍÈ¤²¤¿ÊÆ¤Ç¶´¤ó¤À°ìÉÊ¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤«¤é¾×·âÈ¯¸À¤¬¡Ä¡£
¡ÖÆüËÜ¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤À¤í¡£ËÍ¤Ï¼÷»Ê¤ò16Ç¯ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ËÜÊª¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¼÷»Ê¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸«¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤é¤¬ºî¤ë¤Î¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤«¤é¡¢ËÜÊª¤Î¼÷»Ê¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤ó¤À¡×¡£¤Þ¤µ¤«¡¢ËÜÊª¤Î¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¡ª ³Ø¤ÖÍÍ»Ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢²÷Âú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÇÌ©Ãå·èÄê¡ª
¸åÆü¾åÌî±Ø¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¸á¸å6»þ¤ËÍ½Ìó¤·¤¿¼÷»ÊÅ¹¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¿©¤ÎÂæ½ê¡¦¥¢¥á²£¤Ø¡£¤¹¤¸¤³¤ä¤¤¤¯¤é¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¹¤é¤Ê¤¤¿©ºà¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢»°Î¦¤Î¿·Á¯¤Ê³¤Á¯¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖµûÄÍ¡×¤Ç¡¢½é¤Î¤¤¤¯¤éÐ§¡Ê800±ß¡Ë¤ò´®Ç½¡£¥×¥Á¥×¥Á¤ÈÃÆ¤±¤ë¿©´¶¤ËÂç´¶·ã¤¹¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤µ¤ó¤¬¡¢¡È¼÷»Ê¿¦¿Í¡É¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
À¤³¦¤Ç3ÈÖÌÜ¤ËÉ¸¹â¤¬¹â¤¤¡ÊÌó2600m¡Ë¼óÅÔ¡¦¥Ü¥´¥¿¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÎÁÍý¹¥¤¤¬¹â¤¸¤ÆÃæ³ØÂ´¶È¸å¤ÏÎÁÍý³Ø¹»¤Ø¿Ê³Ø¡£¤½¤³¤Ç¼÷»Ê¤ò¶µ¤ï¤ê¡¢°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿¤Î¤¬¤½¤â¤½¤â¤Î¤¤Ã¤«¤±¤À¡£
Â´¶È¸å¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼÷»Ê¤òÆÈ³Ø¤·¡¢22ºÐ¤Ç½ÐÅ¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼÷»Ê¥Í¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Ç¤â³¤»ºÊª¤Ï³Í¤ì¤ë¤¬¡¢³¤¤Ë¤Ï¥³¥«¥¤¥ó¤òÇä¤ê¤µ¤Ð¤¯ËãÌôÌ©Çä¿Í¤ä¥²¥ê¥é¤¬½ÐË×¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Ì¿¤Î´í¸±¤«¤éµù¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ÅÆþ¤ì¤ÏÂ¾¹ñ¤Ç³Í¤ì¤¿ÎäÅàÉÊ¤Î¤ß¡£¤½¤³¤Ç¶ìÆù¤Îºö¤È¤·¤ÆÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥¹¥·¥¦¥©¡¼¥ê¥¢¡¼¡×¤À¤Ã¤¿¡£À¸µû¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥é¥¤¤ä¥½¡¼¥¹¤Ê¤É¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Î¿©ÎÁ¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¸½ºß¤Ï5Å¹ÊÞ¤Ë³ÈÂç¡£
¤½¤·¤Æº£¡¢ËÜÊª¤Î¼÷»Ê¤ò³Ø¤Ó¤ËÍèÆü¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥°¥í¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó¤«¤éÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡£¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤Ë¤®¤ê¼÷»Ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âËÜÊª¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤¤¤è¤¤¤èÎ¹¤Î¥á¥¤¥ó¡¦¼÷»ÊÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¿·¶¶±Ø¤Ø¡£¡Ø¶äºÂ¤µ¤¤¤·¤ç¡Ù¤ËÆþ¤ë¤È¡¢½éÍèÅ¹¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÅ¹¼ç¤¬¾ïÏ¢µÒ¤Î¤è¤¦¤Ë´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¼Â¤ÏÍèÆü¸å¡¢ÃÛÃÏ¤Ç¼÷»ÊÆ»¶ñ¡Ê¥µ¥áÈé¤ª¤í¤·ÈÄ¡Ë¤òÃµ¤·¤ÆÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤µ¤ó¤Ë¡¢¿ÆÀÚ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬Å¹¼ç¤ÎÀÇ½ê¤µ¤ó¡£Èà¤¬¿¦¿ÍÎò30Ç¯¤Î¼÷»ÊÅ¹¤ÎÂç¾¤À¤ÈÃÎ¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤ò¸«¤¿¤¤¤ÈÍê¤ß¹þ¤ß¡¢ÍèÅ¹¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¥ß¥é¥¯¥ë¡ª
¡Ö¶äºÂ¤µ¤¤¤·¤ç¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î½Ü¤Ê¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿ÀäÉÊ¼÷»Ê¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë±£¤ì²ÈÅª¿Íµ¤Å¹¡£
ÁáÂ®¡¢ÃúÇ«¤ÊÄ´Íý¤Î²òÀâÉÕ¤¤Ç¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¥«¥ï¥Ï¥®¤ä¥Þ¥°¥í¤ò¤µ¤Ð¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤ª»É¿È¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¬¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤Ë½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ê»É¿È¤¬¡Ë¸ý¤ÎÃæ¤ÇÍÏ¤±¤ë¤è¡×¤È´é¤¬¤Û¤³¤í¤Ö¡£¡Ö³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÂ³¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤æ¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤¦¤ó¤À¡×¤È¡¢»É¿È°ìÀÚ¤ì¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¤«¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ï¥Ó¤Î½À¤é¤«¼Ñ¤¬ÅÐ¾ì¡£ÎäÅà¤Ê¤é¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Ë¤â¤¢¤ë¿©ºà¤À¤¬¡¢¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤è¡£ÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¡×¤È¡¢Äã²¹¤Ç5»þ´Ö¼Ñ¤ëÄ´ÍýË¡¤Ë¾×·â¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¼¡¡¹¤ËÊÂ¤Ö¥«¥Ë¤ä¥¦¥Ë¤Ê¤É¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¤ò´®Ç½¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¤¤¤è¤¤¤è°ìÈÖ¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¡¢¤Ë¤®¤ê¼÷»Ê¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Í¥Ã¥È²èÁü¤Ç¸«¤¿¤Þ¤Þ¤À¤È¤¤¤¦¥Û¥¿¥Æ¤Î¤Ë¤®¤ê¤ò¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¸ý¤Ø¡£Â³¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ì¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Ê¤¤¸¸¤Î¤Ö¤É¤¦³¤Ï·¤Ê¤É¤â´®Ç½¡£¤½¤·¤ÆÈô¤Ó½Ð¤·¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡Ä¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¾×·â¤À¤Ã¤¿¤è¡£ËÍ¤¬16Ç¯´Öºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¼÷»Ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡×¡£
ÌÔÈ¿¾Ê¤¹¤ë¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀÇ½ê¤µ¤ó¤Ë¡ÖËÍ¤Ë¼÷»Ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤Èº©´ê¡£¤·¤«¤·¤³¤ó¤Ê¥à¥Á¥ã¿¶¤ê¤Ë¤â¡¢ÀÇ½ê¤µ¤ó¤Ï¤¹¤°¤Ë²÷Âú¡£¡Ö³¤³°¤Ç¤ª¼÷»Ê¤ò¹¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¿Í¡¢ËÍ¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡×¤È´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¸åÆü¡¢ÀÇ½ê¤µ¤ó¤Î¸æÍÑÃ£À¸Á¯»Ô¾ì¡ÖÃÛÃÏµû²Ï´ß¡×¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï»Ô¾ì¤Ç¤Îµû¤ÎÌÜÍø¤¤äÇã¤¤Êý¤«¤é³Ø¤Ö¡£ÂçÀÚ¤ÊÌÜÍø¤¤Î¿´ÆÀ¤È¤Ï¡Ä¡£
¢£ ÌÜÍø¤¤Î¿´ÆÀ¡¡§Á¯ÅÙ¤ÏÌÜ¤È¥¨¥é¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡Ö´Ý½¸¡×¤ÎÂÀÅáµû¤òÂêºà¤Ë¡¢Á¯ÅÙ¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜ¤ÎÂù¤ê¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¡£µûÂÎ¤Ë¤Ï¿¨¤é¤º¡¢¥¨¥é¤ò·Ú¤¯¤á¤¯¤Ã¤Æ¡¢¿§¤È·ì¤Î´¶¤¸¤ÇÁ¯ÅÙ¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¡£
¢£ ÌÜÍø¤¤Î¿´ÆÀ¢¡§¥Þ¥°¥í¤Ï½ÏÀ®¤µ¤»¤ë¤È¤è¤ê¥¦¥Þ¤¤¡ª
¡ÖÊÆÉ§¡×¤Îµ¤Àç¾Â¥Þ¥°¥í¤ÎÀÚ¤ê¿È¤òÂêºà¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÂç¥È¥í¤äÃæ¥È¥í¤ÎÉô°Ì¤ò³ÎÇ§¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âç·¿µû¤Ï¿²¤«¤·¤¿Êý¤¬»Ý¤ß¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢¿åÍÈ¤²¤¬5ÆüÁ°¤Î¤³¤Î¥Þ¥°¥í¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï°¤¤¤¬Ì£¤¬ÎÉ¤¤¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
»Ô¾ì¤Ç³Ø¤ó¤À¸å¤Ï¡¢ºÆ¤ÓÅ¹¤Ø¡£¤½¤â¤½¤â¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢µû¤ò¤ª¤í¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ÀÇ½ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¤µ¤Ð¤¯¤Î¤Ï¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¡£¤½¤Î¤¢¤È¤¬¼÷»Ê¤Îµ»½Ñ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢3Ëç¤ª¤í¤·¤òÅÁ¼ø¡£¤À¤¬ÎÁÍý¿Í¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¢¤ê¡¢½é¤á¤Æ¤À¤¬¤ª¤í¤·Êý¤¬¤¦¤Þ¤¤¤ÈË«¤á¤é¤ì¤¿¡£
¼¡¤Ï¥Þ¥°¥í¤ò¤Ð¤é¤·¡¢¤¤¤è¤¤¤è¼÷»Ê½¤¶È¤ËÆþ¤ë¡£»î¤·¤Ë¥Þ¥°¥í¤Ç°®¤é¤»¤¿¼÷»Ê¤ò³ÎÇ§¤·¤¿ÀÇ½ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÃÃ¤¨¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¢¤Ã¤µ¤ê¥À¥á½Ð¤·¡£
Îã¤¨¤Ð¥Þ¥°¥í¤ò¾è¤»¤Æº¸¼ê¤Ç¥·¥ã¥ê¤ò°®¤Ã¤¿¸å¡¢¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤µ¤ó¤Ï±¦¼ê¤Ë°Ü¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏNG¡£°®¤ê²á¤®¤ë¤ÈÂÎ²¹¤ÇÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ºî¶È¤ÏÃ»»þ´Ö¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¤½¤·¤Æ¥µ¥¤¥·¥ç¤µ¤ó¤Î°®¤ê¤È¿©¤ÙÈæ¤Ù¡¢¼«Ê¬¤Î¼÷»Ê¤Ï¥·¥ã¥ê¤¬¤«¤¿¤¤¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï°®¤ê²á¤®¡£ÎÏ²Ã¸º¤Ï¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¼ê¤ò°®¤ë¶¯¤µ¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
Ãí°ÕÅÀ¤ò½¤Àµ¤·¤Æ°®¤êÄ¾¤·¤¿·ë²Ì¡Äº£ÅÙ¤Ï¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç°®¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¡¢¹ç³ÊÅÀ¤ÈºÇ¹â¤ÎÍÀ¤á¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£³Ø¤ó¤À¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢¿¦¿Í¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÀÇ½ê¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ÇÌ©Ãå¤Ï½ªÎ»¡ª
¡ÖÄ¹Ç¯¤ÎÌ´¤¬³ð¤Ã¤¿¤è¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îµ»½Ñ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀÇ½ê¤µ¤ó¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¼÷»Ê¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤â´¶¼Õ¡Ä¡×¤È¡¢¤¢¤Õ¤ì¤ëÎÞ¤ò¿¡¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Æü¶µ¤ï¤Ã¤¿°®¤ê¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Ç°ìÈÖÈþÌ£¤·¤¤¼÷»Ê²°¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¤è¡×¤ÈÀÀ¤¦¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤µ¤ó¡£No.1ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Í¡ª