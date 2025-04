11人組グローバルボーイズグループ・JO1(豆原一成、川尻蓮、川西拓実、大平祥生、鶴房汐恩、白岩瑠姫、佐藤景瑚、木全翔也、河野純喜、金城碧海、與那城奨)が21日、22日の2日間にわたって、東京ドームで『JO1DER SHOW 2025 WHEREVER WE ARE IN TOKYO DOME』を開催。白岩が、JAM(ファンネーム)への思いを語った。同公演は、昨年11月から12月にかけて開催した全国4都市計14公演のライブツアー『JO1DER SHOW 2024 WHEREVER WE ARE』の追加公演となる。全国ツアーは、2025年2月から3月にかけて、全6都市8公演のワールドツアーとしてスケールアップ。東京ドーム公演でついにファイナルを迎え、2日間計2公演で10万人を動員した。

4月2日にリリースされたベストアルバム『BE CLASSIC』からの初披露曲も多数パフォーマンス。一部ユニット曲を除き、生バンド編成で大迫力のライブに。リミックスやメドレー、ダブルアンコールを含む全35曲を披露し、公演時間は約3時間半に及ぶ大ボリュームのステージとなった。白岩は、東京ドーム公演を前に金髪に。アップで抜かれるたびに割れんばかりの絶叫が東京ドームに響いた。冒頭あいさつでは「皆さんのために金髪にしましたよ!」とにっこり。JAM(ファンネーム)だけでなく、メンバーも「ありがとう!」と反応すると、照れ笑いを浮かべた。ライブツアー『JO1DER SHOW 2024 WHEREVER WE ARE』では、白岩が「Blooming Again」前の曲振りを毎公演行ってきた。2021年にリリースした4thシングル「STRANGER」に収録されている同楽曲は、何度も花開くことができるJO1の新たな成長と可能性を示す楽曲である。この日は、客席を眺めた白岩の瞳もうるんでいた。マイクを握ると「僕たちがデビューした時、ファンネーム決めて、JAMになったじゃないですか。その中の意味のひとつに会場を満杯にするっていうのがあったんです。それが今、日本最高峰の場所でJAM、満杯にためてます!」と幸せをかみしめた。そして「5年かかりました」とポツリ。「最初は、会社と一緒にゼロからスタートしました。デビューして2年間、人の前でパフォーマンスすることがなかったです。いっぱい失敗しました。いっぱい『もう無理かな』って、『向いてねぇんじゃないかな』って思いました」と回想。「『なんで、人の好きっていう言葉はなかなか信じられないのに、人に1回嫌いって言われたらすぐに信じてしまうんだろう』って。でも、そんなつらい思いするのは、僕たちJO1だけでいいと思っています」と語った。「僕たち支えてくれるJAMのみんな、僕たち11人は一生愛することを誓います」と宣言。「もし、この先、なにかつらいことがあって『もう無理かも』『しんどい』『泣きたい』って思ったとき、誰でもいい。僕たちのことを思い出してください。僕たちはずっと皆さんのそばにいます。そして、あなたの悲しむすべての要素を僕が奪います。そして、JAMが悲しむすべての要素から僕が守ります」と力を込め、「なので、ずっとJAMのすぐそばでJO1という花を咲かせてもいいですか?ずっと変わらずに愛してくれますか?」とお願い。「そんな日が1日でも続いたらめちゃくちゃ幸せです。そんな思いのこもった曲、聞いてください」と歌唱につなげた。白岩の話をうなずきながら、聞いていたメンバーたちの目にもうっすら涙が。同楽曲を愛してやまない鶴房は、アウトロで「るっくん(白岩)みたいにうまいことは言えないですが、JO1の5周年と単独東京ドーム公演ができて感謝しています。大好きな曲をアリーナからずっとできて本当に幸せでした」と幸せそうな笑顔に。撮影可能曲だったこともあり、同楽曲が再びセットリスト入りすることを願いながら「心にしまって家で聞いてください」と呼びかけた。また、アンコールでも白岩は「本当に言うことないくらい幸せな日でした。幸せってこのことを言うんだなと改めて実感しました」としみじみ。[11人がちゃんとそろって健康にこのステージに立てていること、JAMの皆さんが幸せそうに笑っているところを見られて本当にうれしく思います!」と充実感をにじませた。メンバー降壇後には、JO1ドキュメンタリー映画第2弾となる「JO1 THE MOVIE『未完成』Bon Voyage」が、7月4日に公開されることがサプライズで発表された。