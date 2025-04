◆JO1ドキュメンタリー映画第2弾決定

【モデルプレス=2025/04/21】グローバルボーイズグループ・JO1(ジェイオーワン)のドキュメンタリー映画第2弾「JO1 THE MOVIE『未完成』-Bon Voyage-」が、7月4日より全国公開されることが決定した。JO1が2024年11月から開催した全国4都市14公演のツアーは、2025年2月〜3月にかけ全6都市8公演のワールドツアーとしてスケールアップ。2025年4月21日、JO1初単独東京ドーム公演「JO1DER SHOW 2025 WHEREVER WE ARE “IN TOKYO DOME”」でファイナルを迎えた。同日、満員のドーム公演にて本作「JO1 THE MOVIE『未完成』-Bon Voyage-」の公開がサプライズ発表され、特報映像が解禁となった。

2020年3月のデビューから5周年を迎えたJO1は「JO1 5th Anniversary Project」と題し、ワールドツアーの開催、BEST ALBUM「BE CLASSIC」のリリース、東京ドーム公演の開催など、初めて尽くしの大規模なプロジェクトを展開し、すべてを成功に収めてきた。本作は、JO1が着実に世界へと歩みを進める5年間、そして念願の東京ドーム公演までを追ったドキュメンタリー作品である。2022年3月に公開した前作「JO1 THE MOVIE『未完成』-Go to the TOP-」から3年。今作はJO1の破竹の勢いを反映するかのように、前作より上映館数を拡大。さらに、東京ドーム公演までの密着映像が約2カ月後という異例のスピードで映像化される作品となる。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】