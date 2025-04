「I’m a little off.」の意味は？「I′m off.」とは意味が異なります！

正解は「少し体調が悪い」でした!

「off」には「離れている」というイメージがあります。

そこから「普段の自分とは離れている」というイメージになり、「少し体調が悪い」という意味になります。

また似たようなフレーズに「I'm off.」がありますが、こちらは「もう行くね!」の意味になるので注意しましょう。

「I feel a little off this morning.」

(今朝は少し体調が悪い)