i☆Risが、4月30日にリリースする、5年ぶり5枚目のオリジナルアルバム『ViVa i☆DOL』表題曲「ビバ☆アイドル!」のミュージックビデオを公開した。作詞・作曲・編曲はGENICの小池竜暉が担当。アルバムおよび表題曲のタイトルの“ビバ”には「万歳」「生きている」という意味があり、デビュー13年目のベテランアイドルで、今も“アイドルとして生きている”i☆Risだからこそ言える「アイドルって最高!アイドル万歳!」という意味が込られているという。また、「ビバ☆アイドル!」にはピアノ演奏で僕が見たかった青空・早粼すずきも参加している。

今回解禁されたミュージックビデオでは、活動13年目のベテランアイドルだからこそ魅せられる、“アイドル最高!”というエネルギッシュでキュートなパフォーマンスが満載とのことなので、是非チェックしてほしい。さらに、本アルバムを引っ提げた全国8都市を巡るツアー<i☆Ris 10th Live Tour 2025>が2025年5月より開催される。

リリース情報



5thアルバム『ViVa i☆DOL』2025年4月30日(水)発売◆形態・通常盤(CD+Blu-ray)EYCA-14644/B \7,150(税込)・初回生産限定盤(CD+Blu-ray)EYCA-14643/B \9,900(税込)・CD only EYCA-14645 \3,850(税込)◆CD収録内容01.ビバ☆アイドル!作詞・作曲・編曲:小池竜暉*ピアノで早粼すずき(僕が見たかった青空)が参加!02.愛 for you!作詞:i☆Ris 作曲・編曲:大石昌良 編曲:岸田勇気03.あっぱれ!馬鹿騒ぎ作詞・作曲:前山田健一 編曲:藤原燈太04.スポットライトステージ!作詞・作曲:Isaka Hibiki / Mai.S / Hiddie 編曲:Hiddie05.Let you know!作詞・作曲・編曲:TeddyLoid06.Platonic作詞・作曲・編曲:堀川大翼(Elements Garden)07.希望の花を作詞:松隈ケンタ / 井口イチロウ 作曲:松隈ケンタ 編曲:SCRAMBLES08.キセキ-ノ-フィラメント作詞:織田あすか(Elements Garden) 作曲・編曲:菊田大介(Elements Garden)09.White Lyrical Kingdom作詞:畑亜貴 作曲・編曲:佐藤純一(fhána)10.Heart Poppin’作詞:藤原優樹(SUPA LOVE) 作・編曲:渡辺泰司(SUPA LOVE)11.ツリアイ作詞:ミズノゲンキ 作・編曲:馬渕直純◆Blu-ray Disc収録内容ビバ☆アイドル! Music Videoビバ☆アイドル! Off Shot MovieLet you know! Music VideoWhite Lyrical Kingdom Music Video愛 for you! Music Video希望の花を Music Video[初回生産限定盤]三方背ケースミニフォトブックレット(32ページ)