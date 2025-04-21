My Hair is Bad、「愛着」配信リリース＋MV公開決定
My Hair is Badが、新曲「愛着」を4月23日にデジタル配信リリースすることを発表した。
◆My Hair is Bad 動画
「愛着」は2024年9月からスタートした＜ファイヤーホームランツアー＞からバンドが大切に温めてきた新曲だ。2025年1月4日、5日に2デイズで行われたツアーファイナルのさいたまスーパーアリーナ公演２daysの会場限定CDとして発売された楽曲が待望のデジタルリリースとなる。同日の4月23日21時にはミュージックビデオも公開になるので、楽しみに待っていてほしい。
6月25日に発売が決定したライブ映像作品『My Hair is Bad presents「ファイヤーホームランツアー」2025.1.5 さいたまスーパーアリーナ』は、フルキャパでのリベンジ公演となったさいたまスーパーアリーナの1月5日公演にて披露された全28曲を完全収録。1月4日、5日公演2日間に完全密着したドキュメント映像も収録、撮りおろしのライブ写真で構成されたブックレットも付属する。
なおMy Hair is Badは、4月26日の栃木公演から、7年ぶりとなる全国ホールツアーがスタートする。
リリース情報
2025年月4月23日（水）0時〜配信スタート
https://lnk.to/mhib_Aichaku
■Live Blu-ray＆DVD『My Hair is Bad presents「ファイヤーホームランツアー」2025.1.5 さいたまスーパーアリーナ』2025年6月25日発売
【Blu-ray】UPXH-20148 / \6,380(tax in)
【2DVD】UPBH-20338-9 / \5,500(tax in)
予約リンク：https://lnk.to/mhib_fht0625
●収録内容 ※2形態共通
▼Blu-ray
一母八花 / 鳩かもめ / ドラマみたいだ / 虜 / 太陽 / 星に願いを / 悲劇のヒロイン / 自由とヒステリー/ 結婚しようよ /味方 / あかり / 真赤 / 告白 / ペガサス / ぶっこむ.com / フロムナウオン / 猫の耳 / 白春夢 / 思い出をかけぬけて / 時代 / 歓声をさがして / アフターアワー / 愛着 / 熱狂を終え / 噂 / 宿り / 夏が過ぎてく / ペガサスMy Hair is Bad presents「ファイヤーホームランツアー」 さいたまスーパーアリーナ ドキュメント映像
▼DVD
［DISC 1］一母八花 / 鳩かもめ / ドラマみたいだ / 虜 / 太陽 / 星に願いを / 悲劇のヒロイン / 自由とヒステリー/ 結婚しようよ / 味方 / あかり / 真赤 / 告白 / ペガサス / ぶっこむ.com / フロムナウオン / 猫の耳 / 白春夢 / 思い出をかけぬけて / 時代 / 歓声をさがして / アフターアワー / 愛着 / 熱狂を終え / 噂 / 宿り / 夏が過ぎてく / ペガサス
［DISC 2］My Hair is Bad presents「ファイヤーホームランツアー」 さいたまスーパーアリーナ ドキュメント映像
●チェーン別店舗特典
・UNIVERSAL MUSIC STORE：ラバータオルホルダー
・TOWER RECORDS：スマホサイズステッカー
・セブンネットショッピング：マルチショルダーバッグ
・楽天ブックス：フォンタブ
・Amazon：ビジュアルシート
・その他全国CDショップ、ECサイト/先着特典：A4ポスター
※特典画像は後日解禁いたします。
※特典は先着となり数に限りがございます。
My Hair is Bad presents＜シンパシーホームランツアー＞
2025年
4月26日（土）栃木・栃木県総合文化センター メインホール
5月6日（火・祝）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru
5月8日（木）青森・SG GROUP ホールはちのへ(八戸市公会堂)
5月10日（土）山形・希望ホール(酒田市民会館)
5月25日（日）島根・島根県民会館 大ホール
5月27日(火) 兵庫・神戸国際会館 こくさいホール
6月6日(金) 愛媛・今治市公会堂
6月8日（日）徳島・あわぎんホール(徳島県郷土文化会館)
6月21日（土）金沢・本多の森北電ホール
6月26日（木）長崎・長崎市民会館 文化ホール
6月28日（土）宮崎・宮崎市民文化ホール
7月9日（水）大阪・オリックス劇場
7月10日（木）大阪・オリックス劇場
7月24日（木）東京・国際フォーラムホールA
7月25日(金) 東京・国際フォーラムホールA
8月2日（土）岐阜・岐阜市民会館大ホール
8月3日（日）岐阜・岐阜市民会館大ホール
8月9日（土）新潟・上越文化会館大ホール
8月10日（日）新潟・上越文化会館大ホール
◆チケット先行スケジュール
最速テレパシー先行
受付期間：1月5日（日）19:00〜1月19日（日）23:59
受付URL：https://eplus.jp/mhib-2025ss/
関連リンク
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◆My Hair is Bad ユニバーサル ミュージック サイト