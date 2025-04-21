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■デジタルシングル「愛着」2025年月4月23日（水）0時〜配信スタートhttps://lnk.to/mhib_Aichaku■Live Blu-ray＆DVD『My Hair is Bad presents「ファイヤーホームランツアー」2025.1.5 さいたまスーパーアリーナ』2025年6月25日発売【Blu-ray】UPXH-20148 / \6,380(tax in)【2DVD】UPBH-20338-9 / \5,500(tax in)予約リンク：https://lnk.to/mhib_fht0625●収録内容 ※2形態共通▼Blu-ray一母八花 / 鳩かもめ / ドラマみたいだ / 虜 / 太陽 / 星に願いを / 悲劇のヒロイン / 自由とヒステリー/ 結婚しようよ /味方 / あかり / 真赤 / 告白 / ペガサス / ぶっこむ.com / フロムナウオン / 猫の耳 / 白春夢 / 思い出をかけぬけて / 時代 / 歓声をさがして / アフターアワー / 愛着 / 熱狂を終え / 噂 / 宿り / 夏が過ぎてく / ペガサスMy Hair is Bad presents「ファイヤーホームランツアー」 さいたまスーパーアリーナ ドキュメント映像▼DVD［DISC 1］一母八花 / 鳩かもめ / ドラマみたいだ / 虜 / 太陽 / 星に願いを / 悲劇のヒロイン / 自由とヒステリー/ 結婚しようよ / 味方 / あかり / 真赤 / 告白 / ペガサス / ぶっこむ.com / フロムナウオン / 猫の耳 / 白春夢 / 思い出をかけぬけて / 時代 / 歓声をさがして / アフターアワー / 愛着 / 熱狂を終え / 噂 / 宿り / 夏が過ぎてく / ペガサス［DISC 2］My Hair is Bad presents「ファイヤーホームランツアー」 さいたまスーパーアリーナ ドキュメント映像●チェーン別店舗特典・UNIVERSAL MUSIC STORE：ラバータオルホルダー・TOWER RECORDS：スマホサイズステッカー・セブンネットショッピング：マルチショルダーバッグ・楽天ブックス：フォンタブ・Amazon：ビジュアルシート・その他全国CDショップ、ECサイト/先着特典：A4ポスター※特典画像は後日解禁いたします。※特典は先着となり数に限りがございます。