My Hair is Badが、新曲「愛着」を4月23日にデジタル配信リリースすることを発表した。「愛着」は2024年9月からスタートした<ファイヤーホームランツアー>からバンドが大切に温めてきた新曲だ。2025年1月4日、5日に2デイズで行われたツアーファイナルのさいたまスーパーアリーナ公演2daysの会場限定CDとして発売された楽曲が待望のデジタルリリースとなる。同日の4月23日21時にはミュージックビデオも公開になるので、楽しみに待っていてほしい。

また、「愛着」リリース日の4月23日20時から、恒例のYouTubeラジオ企画第8弾「My Hair is Badの飛んでけオンエア #8」をプレミア公開することも決定した。今回は2024年7月以来の久々の「飛んでけオンエア」ということもあり、メンバーの近況や新曲「愛着」・先日発表になったさいたまスーパーアリーナ公演のライブ映像作品についてや、今週末からスタートするホールツアーの意気込みなどが語られる予定だ。

■デジタルシングル「愛着」2025年月4月23日(水)0時〜配信スタートhttps://lnk.to/mhib_Aichaku■Live Blu-ray&DVD『My Hair is Bad presents「ファイヤーホームランツアー」2025.1.5 さいたまスーパーアリーナ』2025年6月25日発売【Blu-ray】UPXH-20148 / \6,380(tax in)【2DVD】UPBH-20338-9 / \5,500(tax in)予約リンク:https://lnk.to/mhib_fht0625●収録内容 ※2形態共通▼Blu-ray一母八花 / 鳩かもめ / ドラマみたいだ / 虜 / 太陽 / 星に願いを / 悲劇のヒロイン / 自由とヒステリー/ 結婚しようよ /味方 / あかり / 真赤 / 告白 / ペガサス / ぶっこむ.com / フロムナウオン / 猫の耳 / 白春夢 / 思い出をかけぬけて / 時代 / 歓声をさがして / アフターアワー / 愛着 / 熱狂を終え / 噂 / 宿り / 夏が過ぎてく / ペガサスMy Hair is Bad presents「ファイヤーホームランツアー」 さいたまスーパーアリーナ ドキュメント映像▼DVD[DISC 1]一母八花 / 鳩かもめ / ドラマみたいだ / 虜 / 太陽 / 星に願いを / 悲劇のヒロイン / 自由とヒステリー/ 結婚しようよ / 味方 / あかり / 真赤 / 告白 / ペガサス / ぶっこむ.com / フロムナウオン / 猫の耳 / 白春夢 / 思い出をかけぬけて / 時代 / 歓声をさがして / アフターアワー / 愛着 / 熱狂を終え / 噂 / 宿り / 夏が過ぎてく / ペガサス[DISC 2]My Hair is Bad presents「ファイヤーホームランツアー」 さいたまスーパーアリーナ ドキュメント映像●チェーン別店舗特典・UNIVERSAL MUSIC STORE:ラバータオルホルダー・TOWER RECORDS:スマホサイズステッカー・セブンネットショッピング:マルチショルダーバッグ・楽天ブックス:フォンタブ・Amazon:ビジュアルシート・その他全国CDショップ、ECサイト/先着特典:A4ポスター※特典画像は後日解禁いたします。※特典は先着となり数に限りがございます。

My Hair is Bad presents<シンパシーホームランツアー>

関連リンク



◆My Hair is Bad オフィシャルサイト◆My Hair is Bad オフィシャルTwitter◆My Hair is Bad オフィシャルInstagram◆My Hair is Bad ユニバーサル ミュージック サイト