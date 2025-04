キャバリアーズのケニー・アトキンソンHCがNBCAの最優秀コーチ賞に選出

4月20日(現地時間19日、日付は以下同)。NBCA(NBAコーチ協会)は、2025年の「マイケル・H・ゴールドバーグ NBCA 最優秀コーチ賞」にクリーブランド・キャバリアーズのケニー・アトキンソンHC(ヘッドコーチ)が選ばれたことを発表した。

リーグの全30チームのHCたちの投票によって決定するこのアウォードで今年はデトロイト・ピストンズのJB・ビッカースタッフHC、オクラホマシティ・サンダーのマーク・デイグノートHC、デンバー・ナゲッツのマイケル・マローンHC(現在は解任されてデイビッド・アデルマンが暫定HC)、ヒューストン・ロケッツのイーメイ・ユドカHCが票を獲得する中でアトキンソンHCが受賞。

.@cavs Head Coach, Kenny Atkinson has been named the 2025 recipient of the Michael H. Goldberg NBCA Coach of the Year Award.

Official Release: https://t.co/jpiTiTSAc8 pic.twitter.com/sSqKZvSODz

