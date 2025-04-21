ゲーム音楽の名曲を新たな歌声とアレンジで再構築『SQUARE ENIX Vocal Covers - Timeless Classics』発売決定
ゲーム音楽の魅力を次世代に繋げるカバーアルバム『SQUARE ENIX Vocal Covers - Timeless Classics』が6月25日に発売決定した。
時間と空間を超えて愛され続けるゲーム音楽の名曲を新たな歌声とアレンジで再構築した今作には、スクウェア・エニックスから厳選された「Weight of the World」（NieR Automata）、「カイネ／救済」（NieR Gestalt&Replicant）、「サンレス水郷」（FINAL FANTASY XIII）、「素敵だね」（FINAL FANTASY X）、「Melodies Of Life 〜 Final Fantasy」（FINAL FANTASY IX）を収録予定。
『SQUARE ENIX Vocal Covers - Timeless Classics』
品番：SQEX-11175
価格：2,640円（税抜 2,400円）
仕様：CD 1枚
発売元：株式会社スクウェア・エニックス
権利表記：© SQUARE ENIX
詳細：https://www.jp.square-enix.com/music/sem/page/sqexvc/tc