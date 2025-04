ブルボンは、宇治抹茶を使用したアイスと焼菓子のおいしさが一度に楽しめるアイス商品2品を2025年4月21日(月)に期間限定で新発売します。

ブルボン「ルマンドアイス宇治抹茶」

発売日 :2025年4月21日(月) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

内容量:150ml

うま味や甘味のある宇治一番茶とほどよい苦みの宇治二番茶を使用したアイスで、抹茶の奥深い味わいを楽しめるモナカアイスです。

抹茶アイスとミニタイプの「ルマンド」を組み合わせた同社ならではのお菓子アイスです。

