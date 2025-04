アフタヌーンティー初登場！中島大祥堂 丹波本店「丹波アフタヌーンセット」

中島大祥堂は、10周年を記念し、2025年4月16日(水)に丹波素材をふんだんに使用した「丹波アフタヌーンセット」を中島大祥堂 丹波本店にて販売中です。

中島大祥堂 丹波本店「丹波アフタヌーンセット」

本体価格 :2,530円(税込)

販売開始日:2025年4月16日(水)

提供店舗:中島大祥堂 丹波本店

※カフェメニューのみ

※数量限定販売

■中島大祥堂初のアフタヌーンティーが登場

丹波アフタヌーンセット/2,530円(税込)

「丹波アフタヌーンセット」では、看板メニューの「かやぶき」をはじめ、丹波の特産品を活かした6種類のデザートを提供。

さらに、このセットでしか味わえない限定デザートも登場し、普段のカフェメニューでは体験できない特別なスイーツを堪能できます。

中島大祥堂初のアフタヌーンティーは、丹波本店のカフェメニューとして数量限定でのみ提供。

店内は茅葺き屋根の古民家を改装した落ち着いた空間で、庭園の景色を眺めながら、季節ごとの風景を楽しみつつ、心地よいひとときを過ごせます。

丹波アフタヌーンセット/セット内容

●かやぶき

丹波本店の茅葺き屋根をモチーフにした人気No.1のモンブラン。

丹波栗を使用したクリームと玄米メレンゲの食感が織り成す優しく繊細な味わい。

●丹波苺のシュークリーム

サクサクのクッキーシューの中に甘酸っぱい苺の風味が広がる丹波産のいちごジャムとなめらかなカスタードクリームをたっぷり詰め込んだシュークリームです。

●丹波黒豆きな粉プリン

丹波産の黒豆きな粉を使用したなめらかな和風プリン。

仕上げには黒蜜のソースと大粒の丹波黒煮豆をあしらっています。

●丹波レモンのマドレーヌ

丹波産レモンピールの蜜漬けを生地に練りこみ、ふっくらと焼き上げた香り豊かなマドレーヌです。

仕上げには甘酸っぱいレモンのグラスアローをコーティングしレモンコンフィを飾り付けています。

●焼きたて いもくり

「和栗」と「なると金時芋」を使用し焼き上げた人気No.1焼き菓子の“いもくり”に丹波栗を使用したモンブランクリームを絞り、香ばしい焼き栗を飾り付けました。

●丹波大納言小豆ミルフィーユ

香ばしく焼き上げたパイ生地に丁寧に炊き上げた丹波大納言小豆を贅沢に使用し、なめらかなカスタードクリームと共にサクサクとした食感と上品な風味が織り成す贅沢なミルフィーユに仕上げています。

※内容は季節等により変更になる場合があります。

※写真は2名様用になります。

■中島大祥堂 丹波本店とは

中島大祥堂 丹波本店/外観

2015年、中島大祥堂ブランドの旗艦店として「丹波本店」(兵庫県丹波市柏原)に開店。

丹波の名産である栗・黒豆・黒ごま・大納言小豆をふんだんに使ったスイーツを取り扱っています。

ケーキや焼き菓子以外に、地元産の食材を中心とした薪窯ナポリピッツァも用意。

茅葺き屋根の古民家を改装しており、庭園に面したカフェ店内では、その時々の季節の景観を眺めながらゆったりとお食事を楽しめます。

<店舗情報>

中島大祥堂 丹波本店

所在地 :〒669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原448番地

TEL :0795-73-0160

営業時間 :●平日 販売 11:00〜17:00

カフェ 11:00〜17:00

●土日祝 販売 10:00〜17:30

カフェ 11:00〜17:30

