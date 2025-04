エディブルフラワー使用！お亀堂「カーネーションボックス」

お亀堂は、2025年母の日(5月11日)ギフトとして、豊橋産のエディブルフラワー(食用花) カーネーションを使用した上生菓子「カーネーションボックス」を数量限定で発売します。

お亀堂「カーネーションボックス」

オンラインショップ:2025年4月15日〜5月11日

店頭販売期間 :2025年5月6日〜5月11日

※東三河のお亀堂直営店各店で販売しています

お亀堂は、2025年母の日(5月11日)ギフトとして、豊橋産のエディブルフラワー(食用花) カーネーションを使用した上生菓子「カーネーションボックス」を数量限定で発売。

2025年4月15日より公式ECショップにて、5月6日より直営店舗にて販売開始。

老舗の技と感性を詰め込んだ特別な詰め合わせは、「輝き続ける、かっこいい母」への感謝を伝えるにふさわしい一品です。

この商品「カーネーションボックス」は、「カーネーション(輪-RIN-)」2種と「カーネーション(舞-MAI-)」1種がボックスに入った商品になります。

■エディブルフラワー全国シェア90%!圧倒的日本一の街 豊橋

近年、写真映えする料理などが人気を集める中で、食用花(エディブルフラワー)も注目されてきました。

同社の地元となる愛知県豊橋市は、エディブルフラワーの全国シェアの9割を占めています。

しかし、豊橋に住んでいる人の多くはエディブルフラワーが全国シェアNo.1であることを知りません。

そこで、その地元資源を活かし、「地元にもっと誇りを」「贈る人も誇らしくなるギフトを」という想いを込めて企画されたのが、この「カーネーションボックス」です。

2025年の母の日のテーマは、「輝き続ける、かっこいい母へ。」。

白と黒を基調にしたモノトーンデザインと、濃厚なチョコレート×カーネーションの香りの融合。

まさに「見た目」「香り」「味」の三拍子がそろった、贈りたくなるギフトです。

■各和菓子詳細

【カーネーション(輪-RIN-)】

透明感のある錦玉羹(寒天に砂糖を入れて固めたもの)を円柱型に流し、豊橋産のエディブルフラワー カーネーションを一輪ずつ丁寧に咲かせるように閉じ込めました。

そこに重ねたのは、備長炭で黒く染めた浮島(チョコレートを練り込んだ蒸しカステラ)。

ミルクチョコをたっぷり使用し、ガトーショコラのようにしっとり濃厚に仕上げています。

黒と透明、金箔と花の色彩が織りなす、凛とした美しさ。

濃厚なチョコの甘みとともに、カーネーションのバラのような華やかな香りが口いっぱいに広がります。

【カーネーション(舞-MAI-)】

シート状に流した錦玉羹に、赤やピンクのカーネーションの花びらを一枚ずつ丁寧に散らし、自家製のホワイトチョコレートを練り込んだ白餡を巻き上げた一品。

白餡の上に舞うように広がる花びらと、金箔のあしらいが華やかさを演出し、白と赤のコントラストが美しく目にも鮮やかです。

ホワイトチョコレートのまろやかな甘みと、カーネーションのバラのような香りがふんわりと溶け合い、見た目にも味わいにも上品さが光るモダン和菓子です。

地元豊橋が誇る食用花をふんだんに使ったキラキラ輝く美しい和菓子。

女性和菓子職人の感性が活きる「目で感じて」「心でも味わって」2度楽しんで頂きたい逸品です。

お亀堂は「今こそ老舗として地元に恩返ししたい!」という気持ちから「地元事業者とのコラボで共存共栄を図る」という活動を精力的に行っています。

カーネーションボックス 6個セット

カーネーションボックス 3個セット

オンラインショップでは6個 3,650円のみの販売になります。

3個 1,850円はお店で販売しています。

