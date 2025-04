奥芝商店など人気カレー店が集結！TOKYO CURRY QUARTET

八重洲地下街が運営するJR東京駅から徒歩1分のヤエチカ(八重洲地下街)にある、人気カレー店が集結したカレーゾーン「TOKYO CURRY QUARTET」が、2025年4月23日にリニューアルオープンします。

TOKYO CURRY QUARTET

今回新たに2店舗がオープン予定です。

■TOKYO CURRY QUARTETについて

・コンセプト:東京駅周辺で働くオフィスワーカーをはじめ、国内外から多くの人が訪れるヤエチカに、人気カレー店が集結した編集ゾーン。

様々なカレーが楽しめます。

・営業時間 :11:00〜22:00(ラストオーダー 21:30)

・場所 :東京都中央区八重洲2丁目1番 八重洲地下街南1号

■TOKYO CURRY QUARTET 新店舗(2025年4月23日オープン)

【欧風カレー GAVIAL PLUS TOKYO】

創業時からの伝説的なシェフ 金島 保が参画し、懐かしさと革新性を融合させ進化した独創的な欧風カレーです。

何十年も継ぎ足しをしてきた伝統的なカレールゥに、古き良き時代と新しいエッセンスを融合し、他店では味わえないGAVIAL PLUS TOKYO独自の世界を是非一度楽しめます。

●メニュー例

・国産ビーフカレー 税込1,900円

国産牛バラ肉を香味野菜と煮込み、牛肉の旨味と玉葱の甘みが絶妙に調和した贅沢なカレー。

コクと旨味が楽しめるGAVIAL PLUS TOKYOイチオシのカレーです。

・コンビネーションカレー 税込1,400円

(平日11:00〜14:00ランチタイム限定)

2種類のカレーが楽しめるセット。

「日替わり食材と季節の野菜カレー」は、毎日異なる素材と旬野菜の組み合わせで新たな味の発見が楽しめます。

【カレー&ビリヤニ ニルヴァーナTokyo】

NY発、洗練されたインド料理をカジュアルに。

スパイスの魅力を最大限に引き出した本格志向・健康志向の洗練された料理を提供します。

六本木店で人気のバターチキンカレーをはじめ、スパイス香るオリジナルレシピのビリヤニをカジュアルに楽しめます。

また、ビールやワインに合う小皿料理も用意。

ランチからディナーまで、こだわりのスパイス料理をお気軽に楽しめる新たな食空間をお届けします。

●メニュー例

・ニルヴァーナ スペシャル 税込1,800円

6種類のカレーから3種類お選びいただきワンプレートで提供します。

バスマティライス、パラタ、パパダム、チキンティッカ、サラダ付き。

・骨付きラム肉のローガンジョシュビリヤニ 税込2,900円

骨付きラム肉をじっくりと煮込み、香り高いスパイスで仕上げた北インド・カシミール地方の伝統料理。

深みのある味わいとラム肉の旨味が口の中に広がります。

■奥芝商店と銀座スイスでは、新メニューが登場!

【奥芝商店】

秘伝のえび出汁をベースにした人気スープカレー店。

2,000匹の海老頭から抽出した出汁に、自家製の秘伝スパイスと混ぜ合わせた“元祖えび出汁スープ”は奥芝商店でしか味わうことの出来ない唯一無二のスープカレーです。

4月23日〜えび出汁を使用したTOKYO CURRY QUARTET限定のルゥで提供する「えび出汁ルゥ御膳」が新登場。

海老の旨味を逃すことなく閉じ込めた新たなメニューが完成しました。

●新メニュー/おすすめメニュー

・えび出汁ルゥ御膳(ロースカツ) 税込1,800円

えび出汁のカレールゥと相性抜群のロースカツをトッピング。

奥芝商店でしか味わえないクセになる一品です。

日替わりサブジとえび出汁を使った特製のお味噌汁付き。

・おくしばーぐカリー 税込2,200円

奥芝商店の看板商品!大人気のごろっと大きなハンバーグは専門店にも負けない自信の一品。

ハンバーグから溢れ出す肉汁はスープカレーと交じり旨さ倍増!

【銀座スイス】

昭和22年2月22日創業の老舗洋食店。

元巨人軍の大スター 千葉 茂氏の「カレーにカツレツをのせてくれ!」の一言で誕生したカツカレーは有名な話でカツカレー発祥の店として広く知られています。

看板メニューでもある「元祖カツカレー」がおすすめです。

●新メニュー/おすすめメニュー

・みちのく漢方三元豚カツカレー 税込2,400円

東京都内では同店のみ取扱の「みちのく漢方三元豚」を使用したカツカレー。

※店内飲食のみ

・トリプルカツカレー 税込2,400円

お客様の声を形にした期間限定メニュー。

ビーフ・ポーク・チキンの3種類のカツを使用したカツカレー。

それぞれのカツの味わいも楽しめ、見た目のボリュームも抜群。

※店内飲食のみ4月29日までの期間限定

■ヤエチカについて

・登記上の本社所在地: 東京都中央区八重洲2丁目1番 八重洲地下街中1号

・本社 : 東京都中央区八重洲二丁目1番1号 YANMAR TOKYO 4階

・電話番号 : 03-3278-1441

・会社設立 : 1958年(昭和33年)12月5日

・地下街開業 : 1965年(昭和40年)6月1日

・代表者 : 代表取締役社長 窪田 弘美

・事業内容 : 公共地下駐車場、地下ショッピングセンターおよび

公共地下道の管理、運営

・店舗数 : 約180店舗

・駐車場台数 : 774台

※記載内容は2025年4月12日時点の情報です。

予告なく変更の場合があります。

※画像はイメージです。

