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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年4月18日（金）9時から4月21日（月）23時59分まで「スマイルSALEゴールデンウィーク」を開催中。

セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大8％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

※最大ポイント還元率はユーザーにより異なる場合があります。詳しくはキャンペーンページをご確認ください

現在、最大3台を同時充電できる「 Prime Wall Charger（67W, 3 ports, GaN）」や、幅広い機器に急速充電可能 できる「Nano II 65W」など、Anker（アンカー）の小型で高出力な充電器がお得に登場しています。

なお、以下の表示価格は2025年4月21日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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3台の機器をまとめて充電できる。Ankerの「Prime Wall Charger（67W, 3 ports, GaN）」が28％オフとお買い得！

Anker Prime Wall Charger (67W, 3 ports, GaN) (ブラック) 6,090円 （28％オフ） Amazonで購入する PR PR

【こちらもおすすめ】43V型4Kテレビが3万円切ってるのにさらに5%オフクーポンあり！

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地上波チューナーを省いた山善「43V型チューナーレステレビ」が、スマホでは物足りない動画配信を大画面4K（3,840×2,160）＋ HDR10で堪能できるコスパ最高モデル。

Google TV 搭載でアンテナ接続は不要、Netflix／YouTube／Prime Video／YouTube Music のダイレクトボタンを備えたリモコンはGoogleアシスタントにも対応し、音声検索で操作もラク。Bluetooth 5.1に加えUSB×2・HDMI×3（うち1基 ARC）・AV入力と拡張性も十分。

セール価格が3万円を切っているなか、2025年4月21日（月）23:59 までのAmazon スマイルSALE ゴールデンウィーク期間中、決済画面でクーポンコード 「MEDIAGENE1」 を入力すればセール価格からさらに5%（1,490 円相当）オフになります！

寝室や子供部屋のセカンドTVに最適な、お得に4K環境を手に入れるチャンスをお見逃しなく。

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軽量かつコンパクトな設計で持ち運びにも◎なAnkerのPD充電器「Nano II 65W」がお得な価格で販売中！

Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック) 3,290円 （27％オフ） Amazonで見る PR PR

Anker Prime Charger (100W, 3 Ports, GaN) 【PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 6,490円 （28％オフ） Amazonで見る PR PR

Anker PowerPort III 3-Port 65W Pod (USB PD 充電器 USB-A & USB-C 3ポート)【独自技術Anker GaN II採用 / PD対応 / PPS規格対応 / PSE技術基準適合 / 折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応（ブラック） 5,990円 （クーポン利用で25％オフ） Amazonで見る PR PR

Anker Prime Charger (250W, 6 Ports, GaN) (USB PD 充電器 USB-A & USB-C) iPad iPhone MacBook Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 15,490円 （23％オフ） Amazonで見る PR PR

Anker Prime Desktop Charger (240W, 4 ports, GaN)(USB PD 充電器 USB-A & USB-C) iPad iPhone MacBook Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック) 12,990円 （35％オフ） Amazonで見る PR PR

手のひらサイズで最大20Wのパワーを備えた、Ankerの「511 Charger （Nano Pro）」が18％オフの1,390円

Anker 511 Charger (Nano Pro) PD 20W USB-C 急速充電器【PSE技術基準適合/PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載】iPhone 16 / 15 / 14 / 13 Android その他各種機器対応 (ダークグレー) 1,390円 （18％オフ） Amazonで見る PR PR

Anker 521 Charger (Nano Pro) USB PD 40W USB-C 急速充電器【PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載/PSE技術基準適合】iPhone 16 /15 / 14 /13 シリーズ 他 MacBook Air その他各種機器対応 (ブラック 2,990円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

Anker 523 Charger (Nano 3, 47W) USB PD USB-C/高速充電器/PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ/iPhone MacBook Air その他各種機器対応 (ホワイト) 3,990円 （クーポン利用で15％オフ） Amazonで見る PR PR

2台同時に充電ができるAnkerの「USB-C ＆ USB-C ケーブル（2-in-1, 140W）」がお得に購入できるチャンス！

Anker USB-C ＆ USB-C ケーブル (2-in-1, 140W) 急速充電 USB 2.0 iPhone 16 / 15 GalaxyS24 / S23 MacBook Air/Pro iPad 他対応（1.2m ホワイト） 1,590円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

Anker 610 Magnetic Phone Grip (MagGo)(マグネット式スマホリング)【マグネット式/バンカーリング/スマホスタンド機能】MagSafe対応iPhoneシリーズ専用 (ブラック) 1,590円 （21％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞Ankerのセール対象商品一覧を見る

また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞Amazonセール一覧へ

＞＞ウォッチリストの使い方について

Source:「スマイルSALEゴールデンウィーク」

※この記事は山善からクーポンの提供を受けています。