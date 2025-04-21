¿·À¸»ù¼è¤ê°ã¤¨¡¡ÅÔ¤Ë¡È¿ÆÁÜ¤·¡ÉÌ¿Îá¡¡67ºÐÃËÀ¡Ö¿Æ¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£67Ç¯Á°¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¼è¤ê°ã¤¨¤ò½ä¤ê¡¢ºÛÈ½½ê¤¬ÅìµþÅÔ¤Ë¿Æ¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤ËÌ¿¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿·À¸»ù¼è¤ê°ã¤¨¡¡ÅÔ¤Ë¡È¿ÆÃµ¤·¡ÉÌ¿Îá
¹¾Â¢ÃÒ¤µ¤ó¡Ê67¡Ë
¡Ö¡ÊQ.Î¾¿Æ¤Ë²ñ¤¨¤¿¤é²¿¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡©¡ËÎ¾¿Æ¤Ë¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ï²ñ¤Ã¤ÆÁê¼ê¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Æ¡£ËÍ¤Î¸ý¤«¤é²¿¤¬½Ð¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡È½·è¤ò¼õ¤±¤Æ21Æü²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¹¾Â¢ÃÒ¤µ¤ó¡£67Ç¯Á°¡¢ÅÔÎ©¤Î»º±¡¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¼è¤ê°ã¤¨»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤Ç¤¹¡£
¹¾Â¢ÃÒ¤µ¤ó
¡ÖDNA´ÕÄê¤ò¤·¤Æ¿Æ»Ò´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿»þ¤«¤é¡ÄÎ¾¿Æ¤Î´é¤¬¸«¤¿¤¤¡×
¡¡
¡¡¤¢¤ÎÆü¡¢Êú¤¤·¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿À¸¤ß¤Î¿Æ¤Ë¶áÉÕ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÅìµþÃÏºÛ¤¬21Æü¡¢¤½¤ó¤ÊÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾Â¢ÃÒ¤µ¤ó¡Ê2021Ç¯¡Ë
¡ÖÀµ·î¤Ë¿ÆÀÌ¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¡¢¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÁ°¤ÏÃ¯¤Ë¤â»÷¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡
¡¡°ãÏÂ´¶¤¬·èÄêÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï46ºÐ¤Î»þ¡£A·¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êì¿Æ¤Î·ì±Õ·¿¤¬B·¿¤ÈÈ½ÌÀ¡£ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÎÌ·½â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¼õ¤±¤¿DNA·¿´ÕÄê¤Ç¤Ï¡Ä¡£
¹¾Â¢ÃÒ¤µ¤ó¡Ê2021Ç¯¡Ë
¡ÖËÍ¤ÎÂÎ¤Ë¤ÏÉã¤Î·ì¤âÊì¤Î·ì¤â°ìÅ©¤âÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤Ë¡Ê¼è¤ê°ã¤¨¤é¤ì¤¿¡Ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Í½´¶¤ÏÅªÃæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹¾Â¢¤µ¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Æü¤Ï1958Ç¯4·î10Æü¡£¾ì½ê¤Ï¡¢¸½ºß¤ÏÇÑ±¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÔÎ©ËÏÅÄ»º±¡¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¼è¤ê°ã¤¨¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹¾Â¢¤µ¤ó¤Ï2004Ç¯¤ËÅìµþÅÔ¤òÄóÁÊ¡£2006Ç¯¤Ë¤ÏÅìµþ¹âºÛ¤¬¼è¤ê°ã¤¨¤äÅÔ¤Î²á¼º¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¬¡Ä¡£
¹¾Â¢ÃÒ¤µ¤ó¡Ê2021Ç¯¡Ë
¡Ö¡ÊQ.È½·è¸å¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©¡Ë²¿¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡Åö»þ¤ÎÀÐ¸¶¿µÂÀÏºÅÔÃÎ»ö¤Ï¡¢È½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ä¡£
ÀÐ¸¶ÅÔÃÎ»ö¡Ê2006Ç¯Åö»þ¡Ë
¡Ö¡ÊQ.ÅìµþÅÔ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿¿¼Â¤ÎÎ¾¿Æ¤òÁÜ¤¹¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡Ë°ìÀ¸·üÌ¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¤Í¡¢³«¼¨ÀÁµá¤ÎÌäÂê¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¤½¤ì¤¬¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¡¢¹õÅÉ¤ê¤ÎÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ç³«¼¨ÀÁµá¤·¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¿¿¤Ã¹õ¤ËÅÉ¤é¤ì¤¿¤Î¤¬Íè¤¿¤Ã¤Æ¡¢²¿¤ÎÁÜºº¤Î¼ê³Ý¤«¤ê¤Ë¤â¤Ê¤é¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡Ö¡ÊQ.¤½¤¦¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¤ò¡Ä¡Ë¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤¨¤Æ¤·¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¡©ÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤ÆÇå½þ¤òÊ§¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¢£¡ÈÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡É¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÄ´ºº¡©
¡¡¹¾Â¢¤µ¤ó¤Ï¸ÍÀÒ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤Ê¤É¤Î³«¼¨¤òÅÔ¤äËÏÅÄ¶è¤Ëµá¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡£
ÅÔ¤ÎÃ´Åö¼Ô¡Ê2018Ç¯¡Ë
¡ÖÁê¼êÊý¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´Ø¤ï¤ëÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ËÜ·ï¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤Êý¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤´Í×Ë¾¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¹¾Â¢ÃÒ¤µ¤ó¡Ê2018Ç¯¡Ë
¡Ö¡ØÁê¼êÊý¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´Ø¤ï¤ëÌäÂê¡Ù¡£»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡º¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤ë¤Ê¤«¡¢·Þ¤¨¤¿º£·î21Æü¤ÎºÛÈ½¤Ç¡Ä¡£
¡¡À¸¤ß¤Î¿Æ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡¢¹¾Â¢¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤Ë±è¤Ã¤¿È½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£À¸¤ß¤Î¿ÆÄ´ºº¡Ö2¤Ä¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¡×
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÀè¤ÎÄ´ºº¤Ë¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ù¤2¤Ä¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¹¾Â¢ÃÒ¤µ¤ó
¡Ö¤É¤Á¤é¤ÎÉÂ±¡¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¤È¡£¼«¿È¤Î·ì±Õ·¿¤¬Ê¬¤«¤ì¤Ð¡¢º¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×
ÃËÀ
¡Ö»ä¤âËÏÅÄ»º±¡¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¹¾Â¢ÃÒ¤µ¤ó
¡Ö¤¢¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡×
ÃËÀ
¡Ö¤½¤ì¤«¤é»ä¤ÏA·¿¤Ç¤¹¡×
¹¾Â¢ÃÒ¤µ¤ó
¡Ö¤¸¤ã¤¢°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¹ÔÀ¯¤Î½õ¤±¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¹¾Â¢¤µ¤ó¤Ï¼«ÎÏ¤ÇÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤òÁÜ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡£
¹¾Â¢ÃÒ¤µ¤ó¡ÊÅö»þ63¡Ë
¡Ö¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎÊÉ¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤¹â¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¹¾Â¢¤µ¤ó¤ÏÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òµá¤á¡¢ºÆ¤ÓÅÔ¤òÄóÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÔÂ¦¤Ï¡¢¼è¤ê°ã¤¨¤ÎÁê¼ê¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¿¯³²¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢Áè¤¦»ÑÀª¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ï21Æü¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢ÅÔ¤Ë¸ÍÀÒ¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤ËÄ´ºº¤¹¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¹¾Â¢ÃÒ¤µ¤ó
¡Öµ¤»ý¤Á¤Î¤Ê¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢È¾Ê¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡º£¸å¤ÎÄ´ºº¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÏÅ·¡£
¼Ò²ñÉô¡¦µÈÅÄÍÚµ¼Ô¡¡
¡ÖÈ½·è¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤ºÅìµþÅÔ¤Ï¼è¤ê°ã¤¨¤é¤ì¤¿Áê¼ê¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÃËÀ¤ËÂÐ¤·¡¢DNA´ÕÄê¤ò°ÍÍê¤·¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤¬´ÕÄê¡¦Ä´ºº¤ËÆ±°Õ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÁê¼ê¤¬²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´õË¾¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¹¾Â¢¤µ¤ó¤ÏÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¢£¿·À¸»ù¼è¤ê°ã¤¨¡¡ÅÔ¤Ë¡È¿ÆÃµ¤·¡ÉÌ¿Îá
¹¾Â¢ÃÒ¤µ¤ó¡Ê67¡Ë
¡Ö¡ÊQ.Î¾¿Æ¤Ë²ñ¤¨¤¿¤é²¿¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡©¡ËÎ¾¿Æ¤Ë¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ï²ñ¤Ã¤ÆÁê¼ê¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Æ¡£ËÍ¤Î¸ý¤«¤é²¿¤¬½Ð¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡È½·è¤ò¼õ¤±¤Æ21Æü²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¹¾Â¢ÃÒ¤µ¤ó¡£67Ç¯Á°¡¢ÅÔÎ©¤Î»º±¡¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¼è¤ê°ã¤¨»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤Ç¤¹¡£
¡ÖDNA´ÕÄê¤ò¤·¤Æ¿Æ»Ò´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿»þ¤«¤é¡ÄÎ¾¿Æ¤Î´é¤¬¸«¤¿¤¤¡×
¡¡
¡¡¤¢¤ÎÆü¡¢Êú¤¤·¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿À¸¤ß¤Î¿Æ¤Ë¶áÉÕ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÅìµþÃÏºÛ¤¬21Æü¡¢¤½¤ó¤ÊÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾Â¢ÃÒ¤µ¤ó¡Ê2021Ç¯¡Ë
¡ÖÀµ·î¤Ë¿ÆÀÌ¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¡¢¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÁ°¤ÏÃ¯¤Ë¤â»÷¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡
¡¡°ãÏÂ´¶¤¬·èÄêÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï46ºÐ¤Î»þ¡£A·¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êì¿Æ¤Î·ì±Õ·¿¤¬B·¿¤ÈÈ½ÌÀ¡£ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÎÌ·½â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¼õ¤±¤¿DNA·¿´ÕÄê¤Ç¤Ï¡Ä¡£
¹¾Â¢ÃÒ¤µ¤ó¡Ê2021Ç¯¡Ë
¡ÖËÍ¤ÎÂÎ¤Ë¤ÏÉã¤Î·ì¤âÊì¤Î·ì¤â°ìÅ©¤âÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤Ë¡Ê¼è¤ê°ã¤¨¤é¤ì¤¿¡Ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Í½´¶¤ÏÅªÃæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹¾Â¢¤µ¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Æü¤Ï1958Ç¯4·î10Æü¡£¾ì½ê¤Ï¡¢¸½ºß¤ÏÇÑ±¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÔÎ©ËÏÅÄ»º±¡¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¼è¤ê°ã¤¨¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹¾Â¢¤µ¤ó¤Ï2004Ç¯¤ËÅìµþÅÔ¤òÄóÁÊ¡£2006Ç¯¤Ë¤ÏÅìµþ¹âºÛ¤¬¼è¤ê°ã¤¨¤äÅÔ¤Î²á¼º¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¬¡Ä¡£
¹¾Â¢ÃÒ¤µ¤ó¡Ê2021Ç¯¡Ë
¡Ö¡ÊQ.È½·è¸å¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©¡Ë²¿¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡Åö»þ¤ÎÀÐ¸¶¿µÂÀÏºÅÔÃÎ»ö¤Ï¡¢È½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ä¡£
ÀÐ¸¶ÅÔÃÎ»ö¡Ê2006Ç¯Åö»þ¡Ë
¡Ö¡ÊQ.ÅìµþÅÔ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿¿¼Â¤ÎÎ¾¿Æ¤òÁÜ¤¹¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡Ë°ìÀ¸·üÌ¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¤Í¡¢³«¼¨ÀÁµá¤ÎÌäÂê¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¤½¤ì¤¬¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¡¢¹õÅÉ¤ê¤ÎÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ç³«¼¨ÀÁµá¤·¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¿¿¤Ã¹õ¤ËÅÉ¤é¤ì¤¿¤Î¤¬Íè¤¿¤Ã¤Æ¡¢²¿¤ÎÁÜºº¤Î¼ê³Ý¤«¤ê¤Ë¤â¤Ê¤é¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡Ö¡ÊQ.¤½¤¦¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¤ò¡Ä¡Ë¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤¨¤Æ¤·¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¡©ÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤ÆÇå½þ¤òÊ§¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¢£¡ÈÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡É¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÄ´ºº¡©
¡¡¹¾Â¢¤µ¤ó¤Ï¸ÍÀÒ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤Ê¤É¤Î³«¼¨¤òÅÔ¤äËÏÅÄ¶è¤Ëµá¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡£
ÅÔ¤ÎÃ´Åö¼Ô¡Ê2018Ç¯¡Ë
¡ÖÁê¼êÊý¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´Ø¤ï¤ëÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ËÜ·ï¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤Êý¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤´Í×Ë¾¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¹¾Â¢ÃÒ¤µ¤ó¡Ê2018Ç¯¡Ë
¡Ö¡ØÁê¼êÊý¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´Ø¤ï¤ëÌäÂê¡Ù¡£»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡º¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤ë¤Ê¤«¡¢·Þ¤¨¤¿º£·î21Æü¤ÎºÛÈ½¤Ç¡Ä¡£
¡¡À¸¤ß¤Î¿Æ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡¢¹¾Â¢¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤Ë±è¤Ã¤¿È½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£À¸¤ß¤Î¿ÆÄ´ºº¡Ö2¤Ä¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¡×
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÀè¤ÎÄ´ºº¤Ë¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ù¤2¤Ä¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¹¾Â¢ÃÒ¤µ¤ó
¡Ö¤É¤Á¤é¤ÎÉÂ±¡¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¤È¡£¼«¿È¤Î·ì±Õ·¿¤¬Ê¬¤«¤ì¤Ð¡¢º¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×
ÃËÀ
¡Ö»ä¤âËÏÅÄ»º±¡¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¹¾Â¢ÃÒ¤µ¤ó
¡Ö¤¢¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡×
ÃËÀ
¡Ö¤½¤ì¤«¤é»ä¤ÏA·¿¤Ç¤¹¡×
¹¾Â¢ÃÒ¤µ¤ó
¡Ö¤¸¤ã¤¢°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¹ÔÀ¯¤Î½õ¤±¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¹¾Â¢¤µ¤ó¤Ï¼«ÎÏ¤ÇÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤òÁÜ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡£
¹¾Â¢ÃÒ¤µ¤ó¡ÊÅö»þ63¡Ë
¡Ö¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎÊÉ¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤¹â¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¹¾Â¢¤µ¤ó¤ÏÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òµá¤á¡¢ºÆ¤ÓÅÔ¤òÄóÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÔÂ¦¤Ï¡¢¼è¤ê°ã¤¨¤ÎÁê¼ê¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¿¯³²¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢Áè¤¦»ÑÀª¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ï21Æü¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢ÅÔ¤Ë¸ÍÀÒ¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤ËÄ´ºº¤¹¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¹¾Â¢ÃÒ¤µ¤ó
¡Öµ¤»ý¤Á¤Î¤Ê¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢È¾Ê¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡º£¸å¤ÎÄ´ºº¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÏÅ·¡£
¼Ò²ñÉô¡¦µÈÅÄÍÚµ¼Ô¡¡
¡ÖÈ½·è¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤ºÅìµþÅÔ¤Ï¼è¤ê°ã¤¨¤é¤ì¤¿Áê¼ê¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÃËÀ¤ËÂÐ¤·¡¢DNA´ÕÄê¤ò°ÍÍê¤·¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤¬´ÕÄê¡¦Ä´ºº¤ËÆ±°Õ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÁê¼ê¤¬²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´õË¾¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¹¾Â¢¤µ¤ó¤ÏÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×