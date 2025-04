一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会(CEIPA)による国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』(MAJ)の開催ウィーク中に、世代や国境を超えたバンドが共演するライブイベント『MUSIC AWARDS JAPAN SOUND SCRAMBLE supported by 京都芸術大学』が京都のライブハウスで開催されることが、21日に発表された。「世界とつながり、音楽の未来を灯す(ともす)。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』は、5月21日、22日の2日間に授賞式が開催される。また、17日〜22日には開催ウィークとして、音楽にまつわるさまざまなイベントが開催される。

開催ウィーク内の21日には、京都のライブハウス磔磔およびKYOTO MUSEにて、『MUSIC AWARDS JAPAN SOUND SCRAMBLE supported by 京都芸術大学』の開催が決定。日本からは、京都出身のくるりをはじめ、ストレイテナーと打首獄門同好会が参加、ほかにも韓国、台湾、タイなどのアジア圏アーティストが参加し、ジャンルや世代を超えたさまざまなバンドが次々に登場するライブイベントとなる。運営にはMAJのシルバーパートナーである京都芸術大学の学生も参加し、“学生の街・京都”から次世代の音楽文化を発信するイベントとなる。■『MUSIC AWARDS JAPAN SOUND SCRAMBLE supported by 京都芸術大学』概要日時:5月21日(水)【ライブハウス磔磔】午後5時開場/午後5時30分開演【KYOTO MUSE】午後6時15分開場/午後7時開演出演者:【ライブハウス磔磔】くるり、イ・ラン(韓国)、YONLAPA(タイ)、土井コマキ(MC)【KYOTO MUSE】ストレイテナー、打首獄門同好会、Fire EX.(台湾)■イ・ラン(韓国)プロフィール韓国ソウル生まれのマルチアーティスト。2012年に1stアルバム『ヨンヨンスン』を、17年に第14回韓国大衆音楽賞最優秀フォーク楽曲賞を受賞した2ndアルバム『神様ごっこ』をリリースして大きな注目を浴びる。21年に発表した3rdアルバム『オオカミが現れた』は、第31回ソウル歌謡大賞で『今年の発見賞』を受賞、第19回韓国大衆音楽賞では『最優秀フォーク・アルバム賞』と『今年のアルバム賞』の2冠を獲得するなど絶賛を浴びた。さらに、エッセイやコミック、短編小説集を本邦でも上梓し、その真摯で嘘のない言葉やフレンドリーな姿勢=思考が共感を呼んでいる。■YONLAPA(タイ)プロフィールタイ第2の都市チェンマイ出身の4人組インディポップバンド。ボーカルのNoi Naaがシンガーソングライターとして活動を始め、その後メンバーが加わりバンドとなる。19年にリリースされた曲「Let Me Go」がYouTubeで500万回再生されるなど注目を浴び、コロナ禍におけるタイのインディーシーンでも頭角を表し、シーンの若手最注目バンドとしてその名は海外にも知れ渡ることとなった。20年に待望のデビューEPをリリース、22年夏の日本ツアーではnever young beachやDYGLと共演を果たした。23年、1stアルバムとなる『LINGERING GLOAMING』をリリース。アジアのインディシーンで注目を集めているバンドのひとつ。■Fire EX.(台湾)プロフィール結成24年を迎えた、台湾の音楽シーンにおいて画期的な存在。2000年に台湾の高雄で結成され、高校時代の同級生であるリードボーカルのSam、ギターのOrio、ベースのJc、ドラムのKgで構成される。長い活動のなかで6枚のフルアルバムと多数のシングルをリリースしている。パンクロックと、日常生活の経験を反映させた歌詞を融合させ、時代の空気感を捉えた音楽は、台湾の聴衆の心を掴み、「People’s Band of Taiwan」の称号を獲得している。