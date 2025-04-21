TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¼óÅÔ·÷¤ÇÌÜ·â¾ðÊó¤¬Áê¼¡¤°º¸¼ê¤Î¤Ê¤¤¥µ¥ë¡£¤¹¤¿¤¹¤¿¤ÈÆóÂ­Êâ¹Ô¤¹¤ë»Ñ¤¬¡¢¤­¤ç¤¦¤âºë¶Ì¸©Æâ¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©¤Ï¥µ¥ë¤ò¸«¤«¤±¤Æ¤âÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤­¤ç¤¦¸áÁ°11»þÁ°¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÎÐ¶è¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¡£¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¥µ¥ë¤Ç¤¹¡£¡ÖÆóÂ­Êâ¹Ô¡×¤Ç¡¢¤¹¤¿¤¹¤¿¤È¾®Áö¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

±ÇÁü¤ò»£±Æ¤·¤¿ÃËÀ­
¡ÖÆóÂ­Êâ¹Ô¤Ç¡ÊQ.¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤­¤µ¡©¡Ë¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Î©¤Ã¤¿´¶¤¸¡×

¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÆâ¤Ç¤Ï¤­¤Î¤¦¤â¡¢¡ÈÊâ¤¯¥µ¥ë¡É¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÌÜ·â¾ðÊó¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢º¸¼ê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¥µ¥ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º¸¼ê¤Î¤Ê¤¤¥µ¥ë¤Ï¡¢µîÇ¯¤«¤éºë¶Ì¡¢Åìµþ¡¢¿ÀÆàÀî¤È¡¢¼óÅÔ·÷¤ÇÁê¼¡¤®ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

µîÇ¯11·î¤Ë¤Ï¡¢º¸¼ê¤ò¤«¤Ð¤¦¤è¤¦¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£·î»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆóÂ­Êâ¹Ô¡×¤Ç¤¹¡£

¤³¤ì¤Ïº£·î17Æü¡¢È¬Ä¬»Ô¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£²èÌÌº¸¾å¤ò¸«¤ë¤È¤¹¤¿¤¹¤¿¤È²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤ë¥µ¥ë¤Î»Ñ¤¬¡£

Âçµ×ÊÝ²°¡¡Âçµ×ÊÝ¼é²í Å¹¼ç
¡Ö¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó°ì¿Í¤Ë¤ªÂ¹¤µ¤óÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¡£¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤¬¥µ¥ë¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡¢µÞ¤¤¤Ç¡Ø¸å¤í¤Ë¥µ¥ë¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¶«¤Ó¤Ê¤¬¤éÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×

ÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤Ï¡£

Âçµ×ÊÝ²°¡¡Âçµ×ÊÝ¼é²í Å¹¼ç
¡Öº¸¼ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤¸¤«¤é²¼¤¯¤é¤¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¿Í¤Î¤³¤È¤òÁ´¤¯µ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤É¤³¤«¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¼«Á³¤È»³¤ËÌá¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×

ºë¶Ì¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2·î¤«¤é¥µ¥ë¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢º£·î¤ËÆþ¤ê¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤äÈ¬Ä¬»Ô¤Ê¤É¸©Æâ¤ª¤è¤½40¤ÎÃÏÅÀ¤Ç¡¢¥µ¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸©Æâ¤Ç¤±¤¬¿Í¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¸©¤Ï¡¢¥µ¥ë¤ò¸«¤«¤±¤Æ¤âÂçÀ¼¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡¢ÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¡¢¥¨¥µ¤ò¤¢¤²¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£