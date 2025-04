LE SSERAFIMがデビュー後、初開催するワールドツアー<2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’>は、完成度の高いパフォーマンスと真実味のある想いで溢れていた。同ツアー初日のオフィシャルレポートをお届けしたい。LE SSERAFIMが4月19日および20日の2日間、韓国・仁川のインスパイアアリーナで<2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN INCHEON>を開催、FEARNOT(ファンダム名)と時間を共にした。同公演は両日ともに、グローバルスーパーファンプラットフォームのWeverseでオンラインライブストリーミングが実施され、世界中の62の国や地域のファンに届けられた。

■<2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN JAPAN>



【名古屋】

5月06日(火/祝) ポートメッセなごや 第1展示館

open16:00 / start18:00

5月07日(水) ポートメッセなごや 第1展示館

open16:30 / start18:30

【大阪]

5月13日(火) 大阪城ホール

open16:30 / start18:30

5月14日(水)大阪城ホール

open16:30 / start18:30

【福岡】

6月07日(土) 北九州 ⻄日本総合展示場 新館

open16:00 / start18:00

6月08日(日) 北九州 ⻄日本総合展示場 新館

open14:00 / start16:00

【埼玉】

6月12日(木) さいたまスーパーアリーナ

open16:30 / start18:30

6月14日(土) さいたまスーパーアリーナ

open16:00 / start18:00

6月15日(日) さいたまスーパーアリーナ

open14:00 / start16:00

▼チケット

指定席 16,000円(税込)

VIP席 (アップグレードチケット)

27,000円(税込)

※FEARNOT Membership (JP)限定 ※指定席16,000円+アップグレードチケット11,000円

関連リンク

◆LE SSERAFIM オフィシャルサイト

◆LE SSERAFIM 日本オフィシャルTwitter

◆LE SSERAFIM オフィシャルTwitter

◆LE SSERAFIM オフィシャルInstagram

◆LE SSERAFIM オフィシャルYouTubeチャンネル

今回のワールドツアーはタイトルの通り、3rdミニアルバム『EASY』、4thミニアルバム『CRAZY』、5thミニアルバム『HOT』から構成された『EASY-CRAZY-HOT』3部作プロジェクトのフィナーレとなるものだ。<2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN INCHEON>は、3月14日リリースの5thミニアルバム『HOT』収録イントロ曲「Born Fire」で幕を開けた。曲が流れると、数十人のダンサーたちが一糸乱れず登場しながら圧巻のパフォーマンスを披露し、会場の雰囲気は一気に上昇していく。続いて「Ash」「HOT」「Come Over」などの最新曲と、「EASY」「Blue Flame」「Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife」など、過去の活動を網羅したセットリストでLE SSERAFIMの歩みを表現した。「意外な楽曲で熱く公演を始めてみましたが、FEARNOTの皆さんのエネルギーがとてもすごい。ただし、これからが始まり。ご覧になりたい楽曲も多いと思いますが、最後まで期待してほしい」とMCで意気込みを語り、150分を超える公演の間、休まずステージを披露し続けて“パフォーマンス最強ガールグループ”の名にふさわしい圧巻の存在感を誇った。「FEARLESS」「UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)」「ANTIFRAGILE」などのメガヒット曲は、バンドバージョンの編曲で披露され、ステージの強烈さが増していく。これに観客席からは爆発的な歓声が沸き起こった。「Swan Song」はKAZUHAがバレエの動作をもとに考案した振り付けで注目を集め、ダンスブレイクを追加した「CRAZY」、大型ジャングルジムのセットを活用して強い印象を残した「1-800-hot-n-fun」のステージなど、特別な時間をプレゼントした。メンバーのパフォーマンスを引き立たせる演出も圧巻だ。三角形のLEDは、“熱い炎の中で生まれ変わったLE SSERAFIM”を形象化しており、新鮮な印象を与える。さらに、メガクルー級のダンサーたちや独特なVTR映像、楽曲の雰囲気を最大化するレーザーショーなどの華やかな演出は、公演の没入度を高めた。ファンの熱いアンコールコールが続くとLE SSERAFIMが、観客席から再登場、初めてのファンソング「FEARNOT (Between you, me and the lamppost) 」を歌唱した。続くMCではファンに心からの想いを伝えた。「大変な時や嬉しい時に、お互いに力になってくれる存在がどれほど美しくて特別なのか知っているので、私たちもFEARNOTの皆さんの力になれるよう努力します。一緒に作っていく思い出、心のこもった言葉、私たちが差し上げる愛はすべて本物です。FEARNOTの皆さんも人生を一生懸命に生きていて疲れる瞬間があれば、今日を思い出して、皆さんを愛する人がいるということを信じて、前に進んでほしい。私たちはより一層強くなることができたし、これからもしっかりとやり遂げたい。今後の歩みも一緒に見守って欲しい」韓国・仁川公演を大盛況のうちに終えたLE SSERAFIMは、5月より名古屋(5月6〜7日)、大阪(5月13〜14日)、北九州(6月7〜8日)、さいたま(6月12, 14〜15日)、台北(7月19日)、香港(7月26日)、マニラ(8月2日)、バンコク(8月9〜10日)、シンガポール(8月16日)とワールドツアーを続ける。さらに、9月からはデビュー後初めての北米地域でのツアーも実施する予定だ。(P)&(C) SOURCE MUSIC