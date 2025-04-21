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Ê¸¡ýATSUSHI OINUMA
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Lonesome_Blue¥é¥¤¥Ö¡ãBlue Rush vol.2¡ä
2025Ç¯4·î24Æü(ÌÚ)
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2025Ç¯4·î25Æü(¶â)
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¡ãLonesome_Blue 3rd Anniversary Live¡¡¡Á¤³¤ì¤¬»ä¤¿¤Á¤Î3Ç¯´Ö¡Á¡ä
2025Ç¯6·î27Æü(¶â)
¡÷Veats Shibuya
Support guitarist YASHIRO
2ndEP¡ÖThe Three in One¡×
¡ï2,750(ÀÇ¹þ)
1. Queenism
ºî»ì¡§Ìðºî°½²Ã¡¡ºî¶Ê¡§Mao
2. Live It Up
ºî»ì¡§nana hatori¡¡ºî¶Ê¡§Mineaki Kawahara
3. Touch Me Not ¡¡¡¡¡¡
ºî»ì¡§Ìðºî°½²Ã¡¡ºî¶Ê¡§ÀÐÀîÍµÂç
4. Go Nuts¡¡
ºî»ì¡§Ìðºî°½²Ã¡¡ºî¶Ê¡§Mao
5. Final Calling
ºî»ì¡§Ìðºî°½²Ã¡¡ºî¶Ê¡§MIZUKI
6. Elemental
ºî»ì¡§Jennifer Sumire¡¡ºî¶Ê¡§Mao
¢¡Lonesome_Blue¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È