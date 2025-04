セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2025年4月18日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ズートピア モコモコぬいぐるみ」を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ズートピア モコモコぬいぐるみ」

登場時期:2025年4月18日より順次

サイズ:全長約11×9×15cm

種類:全3種(ジュディ・ホップス、ニック・ワイルド、クロウハウザー)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニーアニメーション『ズートピア』に登場するキャラクターたちのモコモコぬいぐるみ。

「ジュディ・ホップス」「ニック・ワイルド」「クロウハウザー」の3種類が登場します!

それぞれ気持ちの良いふわふわ生地で、パステルカラーになっているのがポイント。

そしてちょこんとお座りをしているポーズもかわいらしいぬいぐるみです☆

ジュディ・ホップス

大きな目が印象的な「ジュディ・ホップス」のモコモコぬいぐるみ。

お馴染みの警官姿で展開されます。

チャームポイントでもあるピンと立った長い耳に注目です。

ニック・ワイルド

横を見ているユニークな表情の「ニック・ワイルド」のモコモコぬいぐるみ。

緑色のシャツもパステルカラーで表現されています。

また、座ったときに見える足の裏もかわいい☆

クロウハウザー

ズートピア警察署の受付担当のチーター「クロウハウザー」のモコモコぬいぐるみ。

ぽてっとしたお顔のフォルムがチャーミング。

愛くるしい表情とお座りポーズも目をひきます!

飾ったり持ち歩いたりしやすいサイズ感も魅力的なディズニーグッズ。

セガプライズの「ズートピア モコモコぬいぐるみ」は、2025年4月18日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

