¡ÖÃ¯¤«¤È¡×28ºÐ½÷Í¥¡¢¤Þ¤µ¤«¤Îà¤Ä¤Ã¤Ñ¤êá¹õ¥³¡¼¥Ç¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤Á¤ç¤¤¥ï¥ë¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ÁíÄ¹¡¢¤ª¤Ä¤«¤ì¤ä¤ó¤Ç¤¹¡×
¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¹õ³×¥³¡¼¥È¡Ä
¡¡¸µNMB48¤Ç½÷Í¥¤Î½ÂÃ«Æäºé(28)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥â¥Ò¥«¥ó&¥¹¥Ñ¥¤É÷¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õ¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤á¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡¢Èé¤Î¥³¡¼¥È¤Ç¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡£È±¤ò¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡¢¥Ä¥Ã¥Ñ¥êÉ÷¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ë¤é¤ß¤òÍø¤«¤»¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢Ï¢Â³¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Îà¥Ë¥³¥Ë¥³á¾Ð´é¤â¥¢¥Ã¥×¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÌ¥ÎÏ¤â¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö#Î¥º§ÊÛ¸î»Î¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¡×¡Ö#¥·¡¼¥º¥ó3¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Hulu¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖÎ¥º§ÊÛ¸î»Î ¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼ ¥·¡¼¥º¥ó3¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤¼¤ó¤¼¤óÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤âÎÉ¤¤¤Í¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤¼¤ó¤¼¤óÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤âÎÉ¤¤¤Í¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¤Á¤ç¤¤¥ï¥ëStyle¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡×¡Ö¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ÁíÄ¹¡¢¤ª¤Ä¤«¤ì¤ä¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÇÁÇÅ¨¡×¡ÖÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¾Ð¤¦¤È¤¤¤Ä¤â¤Î¤Ê¤®¤µ¤Á¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£