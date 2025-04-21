ラッパー・$MOKE OG、意思、葛藤がリアルに表現された1stアルバムリリース
町田出身・RSCC所属のラッパー$MOKE OGが、ファーストアルバム『$MOKE OG』をリリースした。
天性の声を武器に既に多くのシングルリリースを行い、新たなBoom Bapの歴史を築いてきた$MOKE OG。今作は”流行り”という言葉とは無縁な彼の意思、葛藤がリアルに表現された渾身の作品となっている。
デビューから共に制作を手掛けてきたDJ UPPERUCUTが収録曲全てをプロデュースしている。
＜リリース情報＞
$MOKE OG
『$MOKE OG』
配信中
https://linkco.re/RMDHFhpZ
All Tracks Prod by DJ UPPERCUT
=収録曲=
1. Middle Child
2. LALALA
3. Matador
4. Karma Is Real
5. 絆 feat. Search
6. 遠吠え
7. Keep It Real
8. Faith
9. Romantic feat. IO
10. TEMANEKI
天性の声を武器に既に多くのシングルリリースを行い、新たなBoom Bapの歴史を築いてきた$MOKE OG。今作は”流行り”という言葉とは無縁な彼の意思、葛藤がリアルに表現された渾身の作品となっている。
デビューから共に制作を手掛けてきたDJ UPPERUCUTが収録曲全てをプロデュースしている。
＜リリース情報＞
$MOKE OG
『$MOKE OG』
配信中
https://linkco.re/RMDHFhpZ
All Tracks Prod by DJ UPPERCUT
=収録曲=
1. Middle Child
2. LALALA
3. Matador
4. Karma Is Real
5. 絆 feat. Search
6. 遠吠え
7. Keep It Real
8. Faith
9. Romantic feat. IO
10. TEMANEKI