町田出身・RSCC所属のラッパー$MOKE OGが、ファーストアルバム『$MOKE OG』をリリースした。天性の声を武器に既に多くのシングルリリースを行い、新たなBoom Bapの歴史を築いてきた$MOKE OG。今作は”流行り”という言葉とは無縁な彼の意思、葛藤がリアルに表現された渾身の作品となっている。デビューから共に制作を手掛けてきたDJ UPPERUCUTが収録曲全てをプロデュースしている。<リリース情報>$MOKE OG『$MOKE OG』配信中All Tracks Prod by DJ UPPERCUT=収録曲=1. Middle Child2. LALALA3. Matador4. Karma Is Real5. 絆 feat. Search6. 遠吠え7. Keep It Real8. Faith9. Romantic feat. IO10. TEMANEKI