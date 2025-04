グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00〜13:53)。4月19日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(4月19日(土)付)を発表しました。

※写真はイメージです

ランキング圏外から再登場↑ 同曲は、13日(土)に開幕した大阪・関西万博のオフィシャルテーマソングです。初登場! 4月16日(水)にリリースされたファーストEP『Royal Straight Flush』の表題曲。リリースを記念した全国ツアー「MAZZEL 2nd One Man Tour 2025 “Royal Straight Flush”」が、4月23日(水)のカルッツかわさき(神奈川県)公演からスタートします。初登場! 4月19日(土)、20日(日)には、アリーナツアー「Perfume 10th Tour ZOZ5 "ネビュラロマンス" Episode 1」の千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY公演がおこなわれました。先週と変わらず第7位。Laura day romance(ローラデイロマンス)は、4月からJFN 21局ネットで放送中のラジオ番組「Good VibeSOUP(グッド バイブスープ)」の新パーソナリティ(毎月4週目の担当)に決定しました。初登場! 2022年に発表した「愛が一層メロウ」で注目を浴び、2024年にメジャーデビューを果たした離婚伝説。同曲は、テレビドラマ「対岸の家事〜これが、私の生きる道!〜」(TBS系)の主題歌です。初登場! 同曲は、メンバーの鈴木大河(すずき・たいが)も出演しているテレビドラマ「三人夫婦」(TBS系)の主題歌です。先週と変わらず第4位。同曲はアニメ「謎解きはディナーのあとで」のエンディング・テーマで、全国57のラジオ局でパワープレイ(プッシュ曲)に選ばれています。先週と変わらず第3位。メンバーの井上和(いのうえ・なぎ)は、自身がパーソナリティをつとめるラジオ番組 「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」 https://news.audee.jp/news/oqWyHMX5Bo.html(毎月1週目の月曜〜木曜 22:15頃〜)のなかで、母から同曲の良さについて長文でメッセージが届いたことを明かしました。先週と変わらず第2位。Mrs. GREEN APPLEの公式YouTubeチャンネルにアップされている全編フルCGのミュージックビデオの再生回数は、1,280万回超え(21日時点)! さらに、13日(日)にアップされた「Mrs. GREEN APPLE『クスシキ』Behind the Scenes」では、同曲のミュージックビデオに対するメンバーのこだわりも観ることができます。そして、今週の第1位は……?2週連続で第1位! 4月23日(水)にリリースされるメジャーデビューシングル。4月19日(土)には、グループ初の海外ステージとなる「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025」のZepp New Taipei公演に出演しました。――番組ではほかにも、ゲストパートに歌心りえさんが登場。4月2日(水)に2タイトル同時リリースされたカバーアルバム『SONGS(歌)』『HEARTS(心)』のお話などを伺いました。

歌心りえさん



----------------------------------------------------

4月19日放送分より(radiko.jpのタイムフリー) http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7118

聴取期限 2025年4月27日(日) AM 4:59 まで

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

<番組概要>番組名:JA全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週土曜 13:00〜13:53パーソナリティ:グランジ・遠山大輔、潮紗理菜