back number¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡Ù¼çÂê²Î¡Ö¥Ö¥ëー¥¢¥ó¥Ðー¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹·èÄê

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û

¢£back number¡Ö¥Ö¥ëー¥¢¥ó¥Ðー¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¡ª

back number¤¬¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î10¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡Ù¡Ê4·î21Æü¥¹¥¿ー¥È¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤­²¼¤í¤·¤¿¡Ö¥Ö¥ëー¥¢¥ó¥Ðー¡×¤ò4·î28Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£

Ê»¤»¤Æ¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£

back number¤Î¿·¶Ê¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢2024Ç¯²Æ¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î9¥É¥é¥Þ¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¼çÂê²Î¤Ç¡¢Billboard JAPAN HOT100¤ÇÆóÅÙ¤Î¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢¸½ºß1.9²¯Ä¶ºÆÀ¸¤Î¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿·¤·¤¤Îø¿ÍÃ£¤Ë¡×°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£

¤Ê¤ª¡Ö¥Ö¥ëー¥¢¥ó¥Ðー¡×¤Ï¡¢4·î24Æü¤ËFM802¡ØROCK KIDS 802¡¾OCHIKEN Goes ON!!¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥é¥¸¥ª½é¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¡£

¥ê¥êー¥¹¾ðÊó

2025.04.28 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö¥Ö¥ëー¥¢¥ó¥Ðー¡×

2025.06.18 ON SALE
Blu-ray¡õDVD¡Øback number ¡Èanti sleeps tour 2024¡É at SAITAMA SUPER ARENA¡Ù

¥é¥¸¥ª¾ðÊó

FM802¡ØROCK KIDS 802¡¾OCHIKEN Goes ON!!¡¾¡Ù
04/24¡ÊÌÚ¡Ë21:00～23:48
·îÍË～ÌÚÍË 21:00～23:48

¡ØROCK KIDS 802¡¾OCHIKEN Goes ON!!¡¾¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://funky802.com/rockkids/#google_vignette

¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.ktv.jp/anauba/

back number OFFICIAL SITE
http://backnumber.info/