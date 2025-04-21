Conton Candy対バン企画『“CHAOS!!!” Vol.3』のゲストがサバシスターに決定

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■オフィシャル先行は、4月21日18時よりスタート！

Conton Candyが7月5日にSHIBUYA CLUB QUATTROで主催する対バン企画『Conton Candy pre. “CHAOS!!!” Vol.3』のゲストが、サバシスターに決定した。

本企画は、Conton Candyのアーティスト名にちなんだ、“カオス（混沌）”な一日を作るべく、リスペクトするアーティストを迎える対バン企画。Vol.1はThis is LAST、Vol.2はMr.ふぉるてを迎え、どちらも大きな話題を呼んだ。

今回の対バン相手となるサバシスターは、Conton Candyと同様の3ピースガールズバンド。サバシスター主催ツアーやフェスでの共演経験、プライベートでの親交がありつつ、なによりも企画趣旨である“カオス（混沌）”な一日を共に作り上げたいという思いにより、満場一致でのオファーだったという。

なお、オフィシャル先行が4月21日18時よりスタートした。

ライブ情報

『Conton Candy pre. “CHAOS!!!” Vol.3』

07/05（土）東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO

出演アーティスト：Conton Candy / サバシスター

Conton Candy OFFICIAL SITE

https://contoncandy.fanpla.jp/

サバシスター OFFICIAL SITE

https://sabasister.com/