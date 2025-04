◆J-HOPE、坂口健太郎との2ショット公開

【モデルプレス=2025/04/21】BTS(ビーティーエス)のJ-HOPE(ジェイホープ)が4月21日、自身のInstagramを更新。俳優の坂口健太郎との2ショットが話題を集めている。4月19、20日にさいたまスーパーアリーナで初単独のワールドツアー「j-hope Tour ’HOPE ON THE STAGE’ in JAPAN」を開催していたJ-HOPE。投稿では、ライブでのパフォーマンスの様子、ペンライトや応援グッズを持ち盛り上がる観客の様子、ファンと至近距離で交流する姿など複数枚の写真を公開し、坂口と密着した2ショットも披露した。

また、J-HOPEは自身のInstagramストーリーズで坂口との2ショットとともに「うちの兄ちゃん、最高!」と日本語でメッセージを添え、投稿している。親交の深い2人の2ショットに、ネット上では「眼福」「絵になる」「日韓イケメンの2ショット眩しすぎる」「2人ともいい笑顔」「微笑ましい」など反響が寄せられている。(modelpress編集部)