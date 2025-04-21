¡ÖÌµÄËÊ¬ÊÚ¡×6Ç¯´Ö¤ÇÌó3ÇÜÁý¡¡Åìµþ¤Ç¤Ï3³äÄ¶¤¨¤â´ä¼ê¡¦¹âÃÎ¤Ç¤Ï0·ï
ÆüËÜ»ºÉØ¿Í²Ê°å²ñ¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2023Ç¯¤ËÁ´¹ñ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´¤Æ¤ÎÊ¬ÊÚ¤Î¤¦¤Á¡ÖÌµÄËÊ¬ÊÚ¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿³ä¹ç¤Ï13.8¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2017Ç¯¤Ï5.2¡ó¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢6Ç¯´Ö¤Ç2.7ÇÜ¤Ë¤Þ¤ÇÁý²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÌµÄËÊ¬ÊÚ¤Î³ä¹ç¤Ï30¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿°ìÊý¤Ç¡¢´ä¼ê¸©¤È¹âÃÎ¸©¤Ç¤ÏÌµÄËÊ¬ÊÚ¤¬0·ï¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌµÄËÊ¬ÊÚ¤Î³ä¹ç¤¬15¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¤Û¤«¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢ºë¶Ì¸©¤Ê¤É¤È¼óÅÔ·÷¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌµÄËÊ¬ÊÚ¤¬¤Ç¤¤ë³ä¹ç¤ÏÃÏ°è¤´¤È¤ËÂç¤¤ÊÊÐ¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´ºº¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉô»ºÉØ¿Í²Ê³Ø¹ÖºÂ¤Î´ØÂôÌÀÉ§¶µ¼ø¤Ï¡¢ÃÏ°èº¹¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï»ºÉØ¿Í²Ê°å¤äËã¿ì²Ê°å¤¬ÃÏÊý¤ÇÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ê¤³¤È¤Î¤Û¤«¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç¤Ï¼þ°Ï¤ËÌµÄËÊ¬ÊÚ¤Î·Ð¸³¼Ô¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÌµÄËÊ¬ÊÚ¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯10·î¤«¤é¤ÏÅìµþÅÔ¤ÇÌµÄËÊ¬ÊÚ¤Î½õÀ®¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Öº£¸å¤ÏÌµÄËÊ¬ÊÚ¤¬²ÃÂ®ÅÙÅª¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬Â¤ê¤Ê¤¤ÉÂ±¡¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£¸å¤Ï»ºÉØ¿Í²Ê°å¤äËã¿ì²Ê°å¤Ø¤Î¸¦½¤ÂÖÀª¤Î½¼¼Â¤¬°ìÁØÉ¬Í×¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£