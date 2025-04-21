¿À¸Í¤¬B2ºÇÂ¿Æþ¾ì¼Ô¿ô¤òµÏ¿¡Ä¿·¥¢¥êー¥Ê¡ÖGLION ARENA KOBE¡×¤Ë1Ëü62¿ÍÍè¾ì
¡¡B2À¾ÃÏ¶è¤Î¿À¸Í¥¹¥Èー¥¯¥¹¤Ï4·î20Æü¡¢GLION ARENA KOBE¡Ê¥¸ー¥é¥¤¥ª¥ó¥¢¥êー¥Ê¿À¸Í¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2024ー25 SEASON¡×B2Âè32ÀáGAME1¡¦¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥ºÀï¤Ç¡¢B2»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÍè¾ì¼Ô¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¿À¸Í¤¬GLION ARENA KOBE¤Ç»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï3»î¹çÌÜ¡£30Àá¤Î»³·Á¥ï¥¤¥ô¥¡¥ó¥ºÀï¤Ç¤Ï¡¢5Æü¤ÎGAME1¤Ë8580¿Í¡¢6Æü¤ÎGAME2¤Ë7717¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ20Æü¤Ï¤³¤ì¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë1Ëü62¿Í¤Î´Ñ½°¤¬Íè¾ì¡£B2»Ë¾åºÇÂ¿µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Ï¡¢¥Ûー¥à¤ÎÂç´¿À¼¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤¿¿À¸Í¤¬Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç23ー7¤È16ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±°µÅÝ¡£¥×¥ìー¥ª¥Õ¿Ê½Ð¥Áー¥à¤Î¼¯»ùÅç¤Ë½ª»Ï¥êー¥É¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢87ー67¤Î20ÅÀº¹¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¿À¸Í¤Ï¥Á¥ç¥ó¥Ç¥£ー¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó ¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬23ÆÀÅÀ¡¢¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¤ÈÌî¹ÂÍø°ì¤¬¤È¤â¤Ë14ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¿À¸Í¤ÎÅìÆ¬½ÓÅµ¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤Ï¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥×¥ìー¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸½¾õ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¼ã¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤ä¥Áー¥à¤Î°ìÂÎ´¶¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ®²Ì¤âÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¢¥êー¥Ê¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤â¡¢Âç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡21Æü¤Î¼¯»ùÅçÀï¤Ï¡¢PO¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¿À¸Í¤Ë¤È¤Ã¤Æº£¥·ー¥º¥óºÇ½ªÀï¡£¿·¥¢¥êー¥Ê³«¶È¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö»Ë¤Ë»Ä¤ë¥·ー¥º¥ó¤òÇòÀ±¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ì¤ë¤«¡£
¡ÚÆ°²è¡Û1Ëü62¿Í¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡ª¿À¸Ívs¼¯»ùÅç¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü