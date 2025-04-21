今季の主要アウォード最終候補が公開…MVPはSGAとヨキッチ、ヤニスが選出
4月21日（現地時間20日）。NBAの2024－25レギュラーシーズンにおける主要アウォードの最終候補たちが『NBA on TNT』で発表された。注目のMVPには“SGA”ことシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（オクラホマシティ・サンダー）、ニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ）、ヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）がファイナリスト入りした。
今シーズンの主要アウォードの投票はすでに終了している。そのため、下記に記載した主要アウォードで最終候補入りした選手たちがその対象となる。今シーズンのアウォード最終候補一覧は下記のとおり。今後リーグから各アウォードごとに受賞者が発表されることとなる。
※以降所属チーム名は略称、並びはファミリーネームのアルファベット順
The 2024-25 Finalists for Kia NBA Most Valuable Player. #KiaMVP
Giannis Antetokounmpo
Shai Gilgeous-Alexander
Nikola Jokić pic.twitter.com/IX1MkV4hy5
- NBA (@NBA) April 20, 2025
◆■2024－25レギュラーシーズン主要アウォードの最終候補一覧
・最優秀クラッチプレーヤー賞
ジェイレン・ブランソン（ニックス）
アンソニー・エドワーズ（ウルブズ）
ニコラ・ヨキッチ（ナゲッツ）
・最優秀守備選手賞（DPOY）
ダイソン・ダニエルズ（ホークス）
ドレイモンド・グリーン（ウォリアーズ）
エバン・モーブリー（キャバリアーズ）
・最優秀躍進選手賞（MIP）
ケイド・カニングハム（ピストンズ）
ダイソン・ダニエルズ（ホークス）
イビツァ・ズバッツ（クリッパーズ）
・最優秀選手賞（MVP）
ヤニス・アデトクンボ（バックス）
シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）
ニコラ・ヨキッチ（ナゲッツ）
・最優秀新人賞（新人王／ROY）
ステフォン・キャッスル（スパーズ）
ザカリー・リザシェイ（ホークス）
ジェイレン・ウェルズ（グリズリーズ）
・最優秀シックスマン賞
マリーク・ビーズリー（ピストンズ）
タイ・ジェローム（キャバリアーズ）
ペイトン・プリチャード（セルティックス）
・最優秀コーチ賞
ケニー・アトキンソンHC（キャバリアーズ）
JB・ビッカースタッフHC（ピストンズ）
イーメイ・ユドカHC（ロケッツ）
【動画】MVPの最終候補に入った3選手のベストプレー集！