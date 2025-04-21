今季の主要アウォード最終候補が公開…MVPはSGAとヨキッチ、ヤニスが選出

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　4月21日（現地時間20日）。NBAの2024－25レギュラーシーズンにおける主要アウォードの最終候補たちが『NBA on TNT』で発表された。注目のMVPには“SGA”ことシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（オクラホマシティ・サンダー）、ニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ）、ヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）がファイナリスト入りした。


　今シーズンの主要アウォードの投票はすでに終了している。そのため、下記に記載した主要アウォードで最終候補入りした選手たちがその対象となる。今シーズンのアウォード最終候補一覧は下記のとおり。今後リーグから各アウォードごとに受賞者が発表されることとなる。

※以降所属チーム名は略称、並びはファミリーネームのアルファベット順




◆■2024－25レギュラーシーズン主要アウォードの最終候補一覧

・最優秀クラッチプレーヤー賞

ジェイレン・ブランソン（ニックス）

アンソニー・エドワーズ（ウルブズ）

ニコラ・ヨキッチ（ナゲッツ）


・最優秀守備選手賞（DPOY）

ダイソン・ダニエルズ（ホークス）

ドレイモンド・グリーン（ウォリアーズ）

エバン・モーブリー（キャバリアーズ）


・最優秀躍進選手賞（MIP）

ケイド・カニングハム（ピストンズ）

ダイソン・ダニエルズ（ホークス）

イビツァ・ズバッツ（クリッパーズ）


・最優秀選手賞（MVP）

ヤニス・アデトクンボ（バックス）

シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）

ニコラ・ヨキッチ（ナゲッツ）


・最優秀新人賞（新人王／ROY）

ステフォン・キャッスル（スパーズ）

ザカリー・リザシェイ（ホークス）

ジェイレン・ウェルズ（グリズリーズ）


・最優秀シックスマン賞

マリーク・ビーズリー（ピストンズ）

タイ・ジェローム（キャバリアーズ）

ペイトン・プリチャード（セルティックス）


・最優秀コーチ賞

ケニー・アトキンソンHC（キャバリアーズ）

JB・ビッカースタッフHC（ピストンズ）

イーメイ・ユドカHC（ロケッツ）



【動画】MVPの最終候補に入った3選手のベストプレー集！