今季の主要アウォード最終候補が公開…MVPはSGAとヨキッチ、ヤニスが選出

4月21日(現地時間20日)。NBAの2024-25レギュラーシーズンにおける主要アウォードの最終候補たちが『NBA on TNT』で発表された。注目のMVPには“SGA”ことシェイ・ギルジャス・アレクサンダー(オクラホマシティ・サンダー)、ニコラ・ヨキッチ(デンバー・ナゲッツ)、ヤニス・アデトクンボ(ミルウォーキー・バックス)がファイナリスト入りした。

今シーズンの主要アウォードの投票はすでに終了している。そのため、下記に記載した主要アウォードで最終候補入りした選手たちがその対象となる。今シーズンのアウォード最終候補一覧は下記のとおり。今後リーグから各アウォードごとに受賞者が発表されることとなる。



※以降所属チーム名は略称、並びはファミリーネームのアルファベット順

The 2024-25 Finalists for Kia NBA Most Valuable Player. #KiaMVP

Giannis Antetokounmpo

Shai Gilgeous-Alexander

Nikola Jokić pic.twitter.com/IX1MkV4hy5

- NBA (@NBA) April 20, 2025