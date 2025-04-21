今季の主要アウォード最終候補が公開…MVPはSGAとヨキッチ、ヤニスが選出

4月21日（現地時間20日）。NBAの2024－25レギュラーシーズンにおける主要アウォードの最終候補たちが『NBA on TNT』で発表された。注目のMVPには“SGA”ことシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（オクラホマシティ・サンダー）、ニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ）、ヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）がファイナリスト入りした。

今シーズンの主要アウォードの投票はすでに終了している。そのため、下記に記載した主要アウォードで最終候補入りした選手たちがその対象となる。今シーズンのアウォード最終候補一覧は下記のとおり。今後リーグから各アウォードごとに受賞者が発表されることとなる。



※以降所属チーム名は略称、並びはファミリーネームのアルファベット順



The 2024-25 Finalists for Kia NBA Most Valuable Player. #KiaMVP

Giannis Antetokounmpo

Shai Gilgeous-Alexander

Nikola Jokić pic.twitter.com/IX1MkV4hy5

- NBA (@NBA) April 20, 2025

◆■2024－25レギュラーシーズン主要アウォードの最終候補一覧

・最優秀クラッチプレーヤー賞



ジェイレン・ブランソン（ニックス）



アンソニー・エドワーズ（ウルブズ）



ニコラ・ヨキッチ（ナゲッツ）

・最優秀守備選手賞（DPOY）



ダイソン・ダニエルズ（ホークス）



ドレイモンド・グリーン（ウォリアーズ）



エバン・モーブリー（キャバリアーズ）

・最優秀躍進選手賞（MIP）



ケイド・カニングハム（ピストンズ）



ダイソン・ダニエルズ（ホークス）



イビツァ・ズバッツ（クリッパーズ）

・最優秀選手賞（MVP）



ヤニス・アデトクンボ（バックス）



シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）



ニコラ・ヨキッチ（ナゲッツ）

・最優秀新人賞（新人王／ROY）



ステフォン・キャッスル（スパーズ）



ザカリー・リザシェイ（ホークス）



ジェイレン・ウェルズ（グリズリーズ）

・最優秀シックスマン賞



マリーク・ビーズリー（ピストンズ）



タイ・ジェローム（キャバリアーズ）



ペイトン・プリチャード（セルティックス）

・最優秀コーチ賞



ケニー・アトキンソンHC（キャバリアーズ）



JB・ビッカースタッフHC（ピストンズ）



イーメイ・ユドカHC（ロケッツ）

【動画】MVPの最終候補に入った3選手のベストプレー集！





