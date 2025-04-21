【「板チョコアイス」×「アイドルマスター」シリーズコラボ】 4月28日より開始

森永製菓は、板チョコ型のアイス「板チョコアイス」と、「アイドルマスター」シリーズとのコラボレーションキャンペーンを4月28日より開始する。

本コラボでは、「板チョコアイス」のブランドアンバサダーに、天海春香（アイドルマスター）・三村かな子（アイドルマスター シンデレラガールズ）・矢吹可奈（アイドルマスター ミリオンライブ！）・東雲荘一郎（アイドルマスター SideM）・大崎甘奈（アイドルマスター シャイニーカラーズ）・姫崎莉波（学園アイドルマスター）の6名を迎え、「板チョコアイス」の魅力をピーアールするプロモーションが展開される。

さらに、商品を購入したレシートで、本プロモーションのために録り下ろした各アイドルのボイスが楽しめる「ボイス入りアクリルスタンド」や、「オリジナルQUOカード（500円分）」など賞品が抽選で当たるキャンペーンも実施される。

また、ブランドアンバサダーが登場するWebCM「板チョコアイス×ブランドアンバサダー6人ver.」篇が4月21日に公開された。加えて、各アンバサダーが「板チョコアイスのイチ推しポイント」をプレゼンするプレゼンチャレンジ動画も今後特設サイトや森永製の公式YouTubeチャンネルにて公開される予定だ。

【「板チョコアイス」×「アイドルマスター」シリーズ コラボについて】

「板チョコアイス」は、パキッとした食感の分厚いチョコと、すっきりとした味わいのバニラアイスの組合せで、たっぷりのチョコを思いっきり味わうことができる板チョコ型のアイスです。1995年に誕生し、今年2025年に30周年を迎えました。また、「アイドルマスター」シリーズも2025年7月26日にシリーズ20周年を迎え、お互いの周年を記念して今回のコラボが実現いたしました。

「板チョコアイス」×「アイドルマスター」シリーズキャンペーン

「板チョコアイス」×「アイドルマスター」シリーズキャンペーンパッケージが登場

価格：184円

発売日：4月28日（月）～ ※無くなり次第終了

内容量：70ml

発売地区：全国/全ルート

ブランドアンバサダー集合WebCM公開

ブランドアンバサダーに就任した6名が「板チョコアイス」の魅力を紹介するWebCM「板チョコアイス×ブランドアンバサダー6人ver.」篇が4月21日より特設サイトおよび森永製菓公式YouTubeチャンネルにて公開されている。

板チョコアイス イチ推しポイント プレゼンチャレンジ動画公開

【【アイドルマスターシリーズ】板チョコアイスブランドアンバサダーに就任！WebCM【板チョコアイス】】

各アンバサダーが「板チョコアイスのイチ推しポイント」をプレゼンするプレゼンチャレンジ動画が4月28日から5月9日にかけて、森永製菓アイス公式X（旧Twitter）アカウント（@MorinagaIce）および森永製菓公式YouTubeチャンネルにて順次公開される。

なお、全6篇の動画は5月12日11時より特設サイトでも見ることができる。

キャンペーン概要

（1）レシート応募キャンペーン

「板チョコアイス」を購入したレシートで応募できるキャンペーンが開催される。

本キャンペーンでは、対象商品2個購入で、A賞「ボイス入りアクリルスタンド（全6種）」が各20名（合計120名）、B賞「B2サイズ タペストリー（全6種）」が各40名（合計240名）、C賞「オリジナルQUOカード（500円分）」が300名に抽選で当たる。

さらに、応募者全員に「オリジナルスマホ壁紙（全6種）」がプレゼントされる。「オリジナルスマホ壁紙」は、エンゼルPLUSの応募フォーム内、応募完了画面で受け取ることができる。

【応募方法】

対象商品を購入したレシートを写真撮影し、特設サイトから応募する。

【応募期間】

A賞（全6コース）：4月28日（月）11時～5月29日（木）23時59分

B賞（全6コース）：5月30日（金）11時～6月30日（月）23時59分

C賞：4月28日（月）11時～6月30日（月）23時59分

壁紙プレゼント：4月28日（月）11時～6月30日（月）23時59分

【ボイス入りアクリルスタンド（全6種）】【B2サイズタペストリー（全6種）】【オリジナルQUOカード（500円分）】【オリジナルスマホ壁紙（全6種）】

※賞品画像はイメージです

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