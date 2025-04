【東京マルイ:価格改定についてのお知らせ】 6月23日出荷分より価格改定

「デザートイーグル.50AE」15,800円から17,800円に改定

東京マルイは、同社のトイガン商品を6月23日出荷分より価格改定を実施することを発表した。

今回発表された内容によると、同社の「ガスブローバック」「ガスブローバック・フルオート」「ガスブローバック マシンガン」「ガスブローバック ショットガン」「ガスグレネードランチャー」「固定スライドガスガン」「エアーリボルバー プロ」の7シリーズに関して、6月23日の出荷分より価格改定が行なわれる。

改定後の価格に関しては、「ガスブローバック」「ガスブローバック・フルオート」「固定スライドガスガン」「エアーリボルバー プロ」シリーズが2,000円から4,000円の値上げに、「ガスグレネードランチャー」シリーズは9,000円の値上げとなるほか、「ガスブローバック マシンガン」「ガスブローバック ショットガン」シリーズは5,000円から20,000円の値上げとなる。

今回の価格改定ついては、昨今の世界情勢等による各種原材料の高騰を受け、同社製品に使用する製品部材等に関しても引き続き値上がりが続く状況が解消しておらず、不本意ではあるが、2025年6月23日出荷分よりメーカー希望小売価格を追加で改定すると伝えており、上記以外の製品に関しても、順次製品価格改定の実施を予定している。

「M4A1 MWS」59,800円から79,800円に改定

「サイガ-12K」54,800円から64,800円に改定

