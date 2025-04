【「ぶらぶらりーず ~ゆれるわんこたち~」第2弾】 4月25日より順次発売予定 価格:1回400円

ピーナッツ・クラブは、カプセルトイ「ぶらぶらりーず ~ゆれるわんこたち~」第2弾を4月25日より順次発売する。価格は1回400円。

本商品はブランコにつかまる犬のミニフィギュアを吊るして飾れるカプセルトイ。第2弾ではトイプードル(黒)、フレンチブルドッグ、ラブラドールレトリバー(茶・黒)、シーズーの全5種類がラインナップ。

フィギュアの本体サイズは高さ約5cm。付属のひもで棚など好きな場所に吊るすことができ、ブランコにつかまるわんこが可愛くゆらゆら揺れる。

ミニフィギュアはうるんだ目や毛並み、今にもぴょこっと動きそうな足まで細かく造形されている。

シーズー

トイプードル(黒)

フレンチブル

ラブラドール(黒)

ラブラドール(茶)

「ぶらぶらりーず ~ゆれるわんこたち~ 第2弾」製品概要

4月25日から順次発売予定

価格:1回400円(税込)

対象年齢: 15歳以上

種類数: 全5種

商品素材: PVC、鉄

本体サイズ: 高さ約5cm

販売場所: 全国のカプセルトイ売場にて発売

Copyright (C) peanuts-club All right Served.