【第24話】 4月21日 公開

小学館は4月21日、売野機子氏のマンガ「ありす、宇宙(どこ)までも」の第24話を公開した。読むには60コインが必要。

本作は、「マンガ大賞2025」のグランプリを受賞した作品。2つの言語をどちらも十分に修得できなかったセミリンガルの女子中学生、朝日田ありすが、頭脳明晰だが周囲から孤立している犬星と出会い、宇宙を目指す青春ドラマ。

【「ありす、宇宙までも」あらすじ】

目指せ!日本人初・女性宇宙飛行士コマンダー !!

容姿端麗で人気者だが、言葉が拙く日々の授業にもついていけない女子中学生・朝日田ありす。

彼女が出会ったのは、孤高の天才・犬星くんで…?

「おれが君を賢くする。」

一人の少女が日本人初の女性宇宙飛行士船長になるまでの物語――

