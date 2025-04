国産生本マグロ食べ放題！涛司_TOJI 大船店

本格江戸前寿司&こだわり天ぷら、サイドメニュー全77種類の120分食べ放題を『涛司_TOJI 大船店』にて、2025年5月6日(火・振休)まで実施しています。

涛司_TOJI 大船店

本格江戸前寿司&こだわり天ぷら、サイドメニュー全77種類の120分食べ放題を『涛司_TOJI 大船店』にて、2025年5月6日(火・振休)まで実施。

50種超の本格江戸前寿司やこだわり天ぷら、逸品料理、お酒のあて、を含む充実の食べ放題メニューに加え、寿司に合う人気銘柄の日本酒20種超、神泡生ビールや頂店ハイボール、各種オリジナルサワーなども含んだ、こちらも大充実の120分飲み放題プランも追加オプションで楽しめます。

◆期間

2025年4月1日(火)〜5月6日(火・振休)

◆営業時間

12時〜23時

◆料金プラン

(1)120分本格寿司食べ放題コース(天ぷら・逸品料理含む)

4,500円(税込4,950円)

(2)120分本格寿司食べ放題&寿司に合う日本酒含む飲み放題コース(※飲み放題メニューは下記をご参照ください)

6,318円(税込6,950円)

飲み放題メニュー

(3)お子様120分食べ放題コース(小学生以下)

2,500円(税込2,750円)

※未就学児(6歳以下のお子様は無料です)

◆食べ放題メニュー

- 本まぐろ赤身

- 漬け本まぐろ

- 本まぐろ中トロ

- 本まぐろ炙り中トロ

- カツオたたき

- 漬けカツオたたき

- 地あじ

- 赤えび

- 甘えび

- スズキ

- はまち

- 漬けはまち

- えび

- えんがわ

- 玉子のにぎり

ー おつまみ玉子

- ほたて

- 真いか

- こはだ

- 真鯛

- うなぎ

- サーモン

- 炙りサーモン

- 〆さば

- 炙り〆さば

- いわし

- 生たこ

- つぶ貝

- 日替わりネタ(数量限定)

- いなり

- 海鮮かに軍艦

- いくら軍艦

- ねぎとろ軍艦

- 納豆軍艦(お子様向け)

- えびマヨ軍艦(お子様向け)

- ツナマヨ軍艦(お子様向け)

- かにみそ軍艦

- たこわさ軍艦

- ほたるいか軍艦

- 鉄火手巻き

- ねぎとろ手巻き

- とろたく手巻き

- なみだ巻き

- 納豆巻き

- サーモンクリームチーズ手巻き

- うなぎクリームチーズ手巻き

- がりさば手巻き

- 青魚と梅と大葉の手巻き

- マグロの酒盗あて巻き

- 梅ときゅうりのあて巻き

- たこわさあて巻き

- あごだしのとり唐揚げ

- フライドポテト

- さといものポテトフライ

- 新玉ねぎの天ぷら

- 新じゃがの天ぷら

- ししとうの天ぷら

- なすの天ぷら

- かぼちゃの天ぷら

- 蓮根の天ぷら

- 納豆巻き天ぷら

- ネギトロ巻き天ぷら

- 大葉チーズ天ぷら

- いかげその天ぷら

- 栃尾揚げ

- 枝豆

- いぶりがっこ

- きゅうりのたたきと梅水晶和え

- カツオのたたき

- (酒のあて)梅水晶

- (酒のあて)たこわさび

- (酒のあて)マグロの酒盗

- (酒のあて)ほたるいかの沖漬け

- (酒のあて)えんがわユッケ

- (+100円)本日のあら汁

- (+100円)アイスの天ぷら

- (+200円)自家製の絶品プリン

神泡生ビール&頂店ハイボールが何杯飲んでも半額!

サントリーの厳格な審査基準を達した店舗にのみ掲載が認められる、神泡生ビールと頂店ハイボール。

今回同店ではこちらをW認定いただきました。

一味違う生ビールやハイボールを楽しんでみてくださいね☆

飲み放題可!人気日本酒

サントリーよりW認定!

十四代など希少酒もあり♪

備考

・鮮魚の仕入れの都合上、1日あたり30組までとさせていただきます、上限に達し次第、予約をお断りさしあげる場合がありますこと、ご了承くださいませ。

・7名様以上の予約の際には、提供遅れなどがないよう、事前に開始時間や提供方法などご連絡、相談さしあげます。

ご協力よろしくお願い申し上げます。

・120分の時間制、ラストオーダー終了30分前となります。

・食べ残しがあった場合は、1貫につき220円(税込)頂きます。

・寿司食べ放題コースではお通し代や席料などは頂戴しておりません。

・はじめに、おすすめ握り5貫盛り合わせを用意します。

苦手な食材についてはスタッフまでお知らせください。

・当日の飲み放題プランの追加など、要望はスタッフまでお知らせください。

・通常のお料理メニュー、ドリンクメニューも追加オーダー可能です。

・日ごとの仕入れによっては用意できないメニューもあるので予め、ご了承くださいませ。

・予約のキャンセルについては、前日までにご連絡いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

◆店舗詳細

■涛司_TOJI 大船店

https://tabelog.com/kanagawa/A1404/A140401/14095972

■予約方法

お電話または上記サイト or 以下のリンクよりWeb予約をお願いします。

https://yoyaku.toreta.in/sakaguraofuna/#

また、お得なクーポン配信やご来店ポイント付与、イベント案内のため、涛司_TOJI 大船店の公式LINEおともだち登録をおすすめしています。

事前登録または、当日スタッフより案内さしあげます。

■所在地

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-22-2 つるやビル2F

※大船駅東口から徒歩1分、大衆酒場2ランホームランさんの上階です。

■電話

TEL:0467-38-7239

■営業時間

全日:12:00〜23:00

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 国産生本マグロ食べ放題!涛司_TOJI 大船店 appeared first on Dtimes.