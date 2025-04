帆立や、毛ガニなど北海道産の旬素材を使用！東武百貨店 池袋本店「海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海道展」

東武百貨店 池袋本店では、2025年4月23日(水)から5月6日(火・振)までの14日間「海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海道展」を開催します。

東武百貨店 池袋本店「海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海道展」

場所 :東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約410坪)、地下1階3番地コンコース

期間 :2025年4月23日(水)〜5月6日(火・振)

営業時間:8階催事場→午前10時〜午後7時

地下1階3番地コンコース→午前10時〜午後8時

店舗数 :約90店舗※初出店3店舗(2ヵ所合計、入れ替え含む)

帆立や、毛ガニ、アスパラガスなど、北海道産の旬素材を使用した東武限定品が集います。

また、この時期は初夏の暑さが予想されることから、ソフトクリームやパフェなどのひんやりスイーツも展開。

さらにバイヤーの初交渉から約10年、今回初出店へ繋がった店舗も登場します。

[1週目:4月23日(水)〜29日(火・祝)、2週目:4月30日(水)〜5月6日(火・振)]

◆旬素材を使用した東武限定品! 身の詰まった海鮮やみずみずしいアスパラガス

蔵「ジャンボ帆立と特大ボタンエビの豪快弁当」

[東武限定品][実演]

【蔵】

「ジャンボ帆立と特大ボタンエビの豪快弁当」

3,564円(1折)《各日販売予定80点》

直径約6cmの北海道産ジャンボ帆立と、特大ボタンエビを豪快にのせた海鮮弁当。

北海道産いくらもたっぷり。

鱗幸食品「タラバ・毛ガニ味比べ弁当」

[東武限定品][実演]

【鱗幸食品】

「タラバ・毛ガニ味比べ弁当」

3,240円(1折)《各日販売予定80点》

タラバガニと毛ガニを贅沢にのせたお弁当。

海明けに獲れたカニは、流氷が運ぶ豊富なプランクトンをたっぷりと食べて育つため、身が詰まっている。

〈販売期間:4月29日(火・祝)まで〉

寿司料理 谷ふじ「三都物語」

[東武限定品][実演]

【寿司料理 谷ふじ】

「三都物語」

各2,484円(1折)《各日販売予定計80点》

北海道産ホタテと、いくら、海峡産本まぐろは全てに。

右の一升だけ違う旬の海鮮を入れたお弁当。

お好みの一折をいかが。

〈販売期間:4月29日(火・祝)まで〉

富良野ぷちぷちバーガー「富良野産アスパラと道産モッツアレラチーズの富良野和牛ベーコンチーズハンバーガー」

[東武限定品][実演]

【富良野ぷちぷちバーガー】

「富良野産アスパラと道産モッツアレラチーズの富良野和牛ベーコンチーズハンバーガー」

1,674円(1個)《各日販売予定50点》

雪どけ水を含んで育ったアスパラガスはみずみずしく甘い。

道産素材にこだわったジューシーな一品。

〈出店期間:4月29日(火・祝)まで〉

イルマットーネアルル「ザクザク食感の北海道焼きカレーパン〜フレッシュアスパラ2種のチーズ〜」

[東武限定品][実演]

【イルマットーネアルル】

「ザクザク食感の北海道焼きカレーパン〜フレッシュアスパラと2種のチーズ〜」

594円(1個)《各日数量限定》

旬のアスパラガスと北海道産チーズ、ベーコンをたっぷりのせたザクザク食感のカレーパン。

◆初夏の暑さにひんやりスイーツ

菓子工房フラノデリス「ふらの牛乳プリンソフト」

[東武限定品]

【菓子工房フラノデリス】

「ふらの牛乳プリンソフト」

イートイン 550円(1個)

《各日数量限定》

富良野産牛乳を使用したプリンソフトクリームの上に、人気商品「ふらの牛乳プリン」をシェイクして上からかけたプリン尽くしのソフト。

〈出店期間:4月29日(火・祝)まで〉

円山牛乳販売店「ミルクとあんこのパフェ」

[東武限定品]

【円山牛乳販売店】

「ミルクとあんこのパフェ」

イートイン 1,100円(1個)

《各日販売予定80点》

北海道産小豆の粒あん、小豆アイスを下にしのばせ、北海道別海町のミルクソフトクリームを絞った和洋ミックスのパフェ。

〈出店期間:4月29日(火・祝)まで〉

うらかわ菅農園「完熟いちごのフラフロ」

【うらかわ菅農園】

「完熟いちごのフラフロ」

イートイン 880円(1個)

《各日数量限定》

いちごミルクのフラッペにジェラートと完熟いちごをのせた、ひんやり「フラッペ」と贅沢ジェラート「フロート」の美味しいとこどりした一杯。

〈出店期間:4月29日(火・祝)まで〉

かふぇあま屋 NISEKO「Mt.Yotei 雪どけフレンチトーストパフェ イチゴ」

[東武限定品]

【かふぇあま屋 NISEKO】

「Mt.Yotei 雪どけフレンチトーストパフェ イチゴ」

イートイン 1,540円(1個)

《各日数量限定》

羊蹄山山麓の生乳を使用したソフトクリームと人気商品の「NISEKO 雪どけフレンチトースト」を組み合わせた贅沢なイチゴパフェ。

〈出店期間:4月30日(水)から5月6日(火・振)まで〉

◆バイヤー念願!初交渉から約10年。

ついに初出店

ブーランジェリー コロン「道産とうきびのリュスティック〜北海道ハニーバター醤油〜」

[道外初出品][初出店][実演]

【ブーランジェリー コロン】

「道産とうきびのリュスティック〜北海道ハニーバター醤油〜」

481円(1個)

《各日数量限定》

北海道産の小麦、とうきび、バター、はちみつを使用したパン。

旨みの強い「キタノカオリ」という小麦を使った生地は、みずみずしく、もちもちの食感。

こだわりの生地と、とうきびの甘さ、バターの塩味がマッチ。

〈出店期間:4月29日(火・祝)まで〉

北海道展バイヤーのコメント

北海道産素材にこだわり、パン作りへの強い情熱に惹かれました。

会場で調理することで現地の味わいを再現。

この味をお客様に堪能していただきたい一心で交渉を重ねました!

◆食べ比べを楽しめる東武限定肉弁当 十勝和牛や十勝産豚を使用

札幌豊平館厨房「十勝和牛ロースの昆布熟成ステーキとすき焼き食べくらべ弁当」

[東武限定品][実演]

【札幌豊平館厨房】

「十勝和牛ロースの昆布熟成ステーキとすき焼き食べくらべ弁当」

3,456円(1折)

《各日数量限定》

十勝和牛ロースのすき焼きと、十勝和牛ロースの昆布熟成ステーキを食べくらべできるお弁当。

昆布で熟成させることで、肉の旨味が存分に引き立つ。

掛村「十勝産豚食べ比べ弁当」

[東武限定品][実演]

【掛村】

「十勝産豚食べ比べ弁当」

2,376円(1折)

《各日販売予定50点》

十勝産豚をバラ、ロース、シュウマイ、ウインナー、ハンバーグで食べ比べができる。

おかずの野菜も、北海道産じゃがいものインカのめざめや、旬のアスパラガスを使用。

〈販売期間:4月30日(水)から5月6日(火・振)まで〉

◆新発見の味わい 甘エビのコロッケ、たこ焼きみたいなおにぎり、混ぜるチーズケーキ

おやじダイニング「濃厚甘エビクリームコロッケ」

[東武限定品]

【おやじダイニング】

「濃厚甘エビクリームコロッケ」

491円(1個)《各日数量限定》

3種のエビ粉末を入れたクリームに、北海道産の甘エビを入れた濃厚甘エビクリームコロッケ。

〈販売期間:4月29日(火・祝)まで〉

掛村「肉巻きおにぎり マヨかけVer.」

[東武限定品][実演]

【掛村】

「豚の肉巻きおにぎり マヨかけVer.」

1,080円(4個入)《各日数量限定》

希少な北海道産かみこみ豚でごはんを巻き、マヨネーズをかけたボール型肉巻きおにぎり。

〈販売期間:4月30日(水)から5月6日(火・振)まで〉

壺屋総本店「スクランブルチーズケーキ」

【壺屋総本店】

「スクランブルチーズケーキ」

1,001円(1個)《各日数量限定》

フレッシュチーズとスポンジを混ぜて楽しむ新感覚のレアチーズケーキ。

〈出店期間:4月30日(水)から5月6日(火・振)まで〉

◆東武限定ラーメン 期間中入れ替わりで2店舗が登場

かちか「かちかスペシャルトッピング 味噌味のらぁ麺」

[初出店][東武限定品]

【かちか】

「かちかスペシャルトッピング 味噌味のらぁ麺」

イートイン 1,501円(1杯)

《各日数量限定》

自慢の豚スープと特製味噌タレを抜群のバランスで整えた香り高い札幌味噌らぁ麺。

〈出店期間:4月29日(火・祝)まで〉

らーめん つけ麺 NOFUJI「スペシャルトッピング 特製みそバターつけ麺」

[東武限定品]

【らーめん つけ麺 NOFUJI】

「スペシャルトッピング 特製みそバターつけ麺」

イートイン 1,601円(1杯)

《各日数量限定》

北海道定番のみそバターをつけ麺にアレンジ。

みそのコク深い味わいにバターを加えることで、さらに旨みが増す。

〈出店期間:4月30日(水)から5月6日(火・振)まで〉

活きた蟹が入った全長約3mの舟形水槽にも注目!

札幌蟹販「全長約3mの舟形水槽」

舟形水槽の蟹※イメージ

【札幌蟹販】

全長約3mの巨大な舟形水槽の中には、活きた蟹が!

お好みの蟹をお選びいただき、その場でボイル。

お持ち帰りはもちろん、イートインスペースで茹でたてを食べることもできます。

※売切れの際はご容赦ください。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。

店内の飲食スペースでお召しあがり(お食事処・イートイン)の場合は「消費税率10%」の価格となります。

※写真はイメージです。

※4月11日(金)時点の内容です。

※一部北海道産以外の素材を使用している場合があります。

