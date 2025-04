ありがとうの想いをたくさん詰め込んだギフト！CAFE OHZAN「母の日向けの限定ラスク」

CAFE OHZAN(カフェオウザン)が、2025年4月15日(火)より、店頭およびオンラインストアにて、母の日向けの数量限定ラスクを販売中です。

CAFE OHZAN「母の日向けの限定ラスク」

CAFE OHZAN(カフェオウザン)が、2025年4月15日(火)より、店頭およびオンラインストアにて、母の日向けの数量限定ラスクを販売中。

“大人可愛い”をテーマにチョコレートラスクを展開する、CAFE OHZAN(カフェオウザン)。

母の日に合わせた数量限定商品として、“Ma cherie Maman”(大好きなお母さん)と名付けられた2つの商品を発売します。

母の日向けのメッセージを印刷した掛け紙もあり、贈り物にぴったりの商品になっています。

ブーケを描いた掛け紙は、この日のためのもの。

「ありがとうお母さん」、「母の日は年に一度きりだけど、毎日あなたを愛しています」といった内容の言葉が添えられています。

CAFE OHZAN直営店舗および公式オンラインストアにて、希望の方にお付けしています。

中身のラスクも、毎年変わる限定の味。

2025年は、定番のミルクやホワイト、ストロベリーに加えて、紅茶(ダージリン)チョコレートでコーティング。

限定の5種類

メレンゲで作ったバラやジュエリーシュガー、銀箔シュガーで華やかに彩りました。

トッピングの一部には弾けるキャンディーチョコレートを使用しています。

口の中で小さくぱちぱちと弾けながら溶けていく、サプライズ感のあるチョコレートになっています。

日々の感謝を伝える、特別な一日。

受け取った瞬間や箱を開けた瞬間、口に入れた瞬間。

何度も喜んでいただけるよう、とびきり華やかなお菓子を作りました。

ありがとうの想いをたくさん詰め込んだギフトです。

■スティックラスク5本入 マシェリママン/Le Stick Rusk Ma cherie Maman

ギフトにおすすめの 5本入

限定品は、5本入と10本入の2種類。

バラやハートのモチーフを中心に、可愛らしいトッピングを使用しています。

母の日を祝う華やかなデザインです。

5本すべてが2025年限定のデザイン。

紅茶(ダージリン)チョコレートにはオレンジやカカオニブを、ハートがプリントされたストロベリーチョコレートには弾けるキャンディーチョコレートを乗せました。

酸味爽やかに弾けていくストロベリーチョコレートは、気温の上がる5月にぴったり。

香り豊かなチョコレートとも相性抜群です。

大人のための可愛らしさを追求したデザインになっています。

母の日のための、特別な5本です!

商品名 : スティックラスク5本入 マシェリママン

価格 : 1,512円(税込)

発売日 : 2025年4月15日(火)

■スティックラスク10本入 マシェリママン/Le Stick Rusk Ma cherie Maman

カラフルなチョコレートが目を引きます

5本入に入っている2025年の限定5種に、さらに異なる5種を追加して10本入にしました。

追加の5種は、通年販売している人気の2種類と、通年商品にアレンジを加えたものの3種類。

コーティングしているチョコレートの種類や一部のトッピングを変更しています。

ナッツやフルーツをたっぷりと使用しており、10本すべてが異なる味。

さまざまな食感や風味が楽しめる、おすすめの一箱です!

商品名 : スティックラスク10本入 マシェリママン

価格 : 2,808円(税込)

発売日 : 2025年4月15日(火)

■販売店情報

直営店

・銀座三越店

お問い合わせ:03-3535-1817

・日本橋三越店

お問い合わせ:03-3274-8230

・東武池袋店

お問い合わせ:03-5396-6456

・二子玉川東急フードショー店

お問い合わせ:03-6805-7341

・公式オンラインストア

お問い合わせ:0120-129-683

■一部商品取扱店

※限定商品の販売状況について、直営店と異なる場合があります。

詳細は各ショップへお問い合わせください。

・羽田空港(第1ターミナル/2か所)

2Fマーケットプレイス12 特選洋菓子館

お問い合わせ:03-5757-8127

2F出発ロビー2 PIER1

お問い合わせ:03-5757-8131

・羽田空港(第2ターミナル/1か所)

2F国内線出発ロビー10 東京食賓館A

お問い合わせ:03-6428-8716

・成田空港(第3ターミナル/1か所)

2F保安検査前 東京食賓館

お問い合わせ:0476-34-4161

・西武武蔵小杉ショップ

グランツリー武蔵小杉1階 ライフスタイルマルシェフロア

お問い合わせ:044-431-3010

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ありがとうの想いをたくさん詰め込んだギフト!CAFE OHZAN「母の日向けの限定ラスク」 appeared first on Dtimes.