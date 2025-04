ジェーシービーは4月17日、ウォルト・ディズニー・ジャパンと提携して発行するディズニー★JCBカードのラインナップとして、限定デザイン「スティッチ(ハイビスカス)」の発行を開始した。期間限定デザイン「スティッチ(ハイビスカス)」今回の限定デザインは、6月6日公開予定のディズニー映画「リロ&スティッチ」を記念して展開されるもので、以前レギュラー券面として発行していた人気デザインを再登場させる。発行は4月17日〜12月25日までの期間限定となる。

映画「リロ&スティッチ」©2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.ディズニー★JCBカードは、ディズニーならではの特典がいっぱいの会員専用プログラム「ディズニー・カードクラブ」が利用できる、ディズニー公式クレジットカードである。ゴールドカード一般カード(ミッキーマウス(モバ即限定)はモバ即で入会した人のみ選べる)同カードへの新規入会者には、もれなく2,000ディズニーポイント(ゴールドカードの場合は10,000ポイント)がプレゼントされるキャンペーンを実施している。さらに、新規入会&カードの利用キャンペーンとして、先着4,000名に「スティッチ・オリジナルピンバッジ」をプレゼントするほか、抽選で300組600名を「ディズニー・オン・アイス」に招待する「Happiness with JCB! ディズニー・オン・アイス」キャンペーンも実施している。